Önmagát leplezte le Karácsony Gergely + videó

Az Origo szerint mindez azért figyelemre méltó, mert Karácsony eddig kategorikusan visszautasította még a kérdéseket is a hídpénzbotrányban.

Nyilván frappáns ötletnek találta a főpolgármester és kommunikációs stábja, hogy a közösségi oldalát követők kérdéseit tartalmazó papírcetliket egy sárga munkavédelmi sisakban gyűjtötték össze, majd Karácsony onnan húzta elő egyenként a kiválasztottakat. A sisak elején az A-Híd Zrt. felirat olvasható, vagyis annak a cégnek a neve, amelyik a Lánchíd botrányos felújítását végezte.

Mint emlékezetes, a Lánchíd felújítását végző A-Híd által a számlagyárügyben gyanúsított Vig Mór cégének átutalt 1,4 milliárd forinttal összefüggésben több nyomozás is zajlik, súlyos korrupció gyanúja miatt. A portál úgy fogalmaz: Karácsonyt nem érdekli a botrány, most is kiáll a cég mellett.