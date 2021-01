Online oktatással kezdik meg az új félévet is az egyetemek

Az orosz oltóanyagot előállító gyár korszerű, a minőségbiztosítási rendszerük minden előírásnak megfelel - mondta Magyarország élőben extra című műsorunkban az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója. Már több, mint 138 ezer embert oltottak be a koronavírus elleni vakcinával Magyarországon, közel hatezren már a második adag védőoltást is megkapták - mondta Müller Cecília. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, de a korlátozó intézkedéseket továbbra is indokolt fenntartani - közölte az országos tiszti főorvos. Addig nem lehet a korlátozások feloldásáról beszélni, amíg az egészségügyi dolgozók, az idősek és a védekezésben résztvevők nincsenek beoltva - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Gyurcsányné nem akar lemaradni a férjétől, ezért gátlástalanul hazudik. Azt állítja a brüsszeli bürokraták hű kiszolgálójaként, hogy az EU többet tett a járvány ellen, mint Magyarország - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A baloldal megint kívülről vár segítséget a választásokra, ezúttal Joe Bidenben bíznak – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az Informátor című műsorunkban. Hollik István a Momentum új narratívaépítésére reagált, amely szerint, ha 2022-ben veszít a Fidesz, akkor a Capitolium ostromához hasonló állapotok uralkodnak majd az országban. Jakab Péter, a Jobbik elnöke elárulta pártja választóit és tagjait, amikor szövetségre lépett Gyurcsány Ferenccel - mondta Illés Boglárka. A Jobbik és elnöke a hatalomért és a pénzért mindenre képes. Mióta összefogtak a DK-val és vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel, azóta önmagukat, választóikat, tagjaikat és szimpatizánsaikat minden nap szembeköpik - mondta a Fidelitas elnöke. A munkaügyi statisztikák szerint 288 ezer fiatalt érintene a legújabb kormányzati terv, a 25 évesnél fiatalabb munkavállalókat majdan megillető személyi jövedelemadó-mentesség - írja a Magyar Nemzet. Magyarországon nőtt a leginkább a gyermekvállalási hajlandóság Európában - mondta Molnár Balázs, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökhelyettese Magyarország élőben című műsorunkban. A Liga szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége alá fogja írni a 4 százalékos minimálbér és garantált bérminimum emeléséről szóló megállapodást, a Magyar Szakszervezeti Szövetség azonban nem - közölték a szakszervezetek. Alapvetően online oktatással kezdik meg az új félévet februárban a felsőoktatási intézmények, de egyes gyakorlati képzések továbbra is a hallgatók jelenlétével zajlanak majd. Az Agrárminisztérium által életre hívott Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő programban 1457 vállalkozás kapott támogatást 6,8 milliárd forint értékben - mondta Nagy István agrárminiszter. A világban 98,1 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 2,1 millióra a halálos áldozatok és 54 millióra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Gyártási gondok miatt 60 százalékkal, 31 millió adagra csökkenti az első negyedévben az Európai Uniónak szánt vakcinaszállítmányokat az AstraZeneca brit gyógyszergyár - közölte egy magas rangú uniós vezető a Reuters brit hírügynökséggel. Enyhítenek a korlátozásokon Szlovéniában, és megnyílnak a sípályák, a bevásárlóközpontok, az óvodák, a fodrászüzletek és a ruhatisztítók, valamint az általános iskolai tanítás is újraindul - közölte a ljubljanai sajtó. Lengyelország jogi lépéseket vesz fontolóra, amennyiben a Covid-19 kór elleni egyik vakcina gyártója, a Pfizer nem pótolja az első negyedév folyamán a jelenleg csökkentett szállítmányait - közölte Piotr Müller kormányszóvivő. Elkezdett terjedni Németországban az új típusú koronavírus először Nagy-Britanniában azonosított, az eddigieknél fertőzőképesebb változata - mondta a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének vezetője. Belgiumban jövő szerdától a koronavírus-járvány és a vírusmutációk terjedésének visszaszorítása érdekében március 1-ig megtiltanak minden olyan utazást, amely nem elengedhetetlen célból történik - írta a helyi sajtó. A madridi tartományban a jövő héttől korábban, este 10 órakor veszi kezdetét a reggel 6 óráig tartó éjszakai kijárási tilalom. Dánia átmenetileg nem fogad légi járatokat az Egyesült Arab Emírségekből, mert felmerült a gyanú, hogy nem megbízhatók azok a koronavírustesztek, amelyeknek a Dubajból kiutazókat vetik alá - közölték a dán hatóságok. Bezártak az iskolák és az óvodák Pekingben, és tömeges koronavírus-tesztelést folytatnak a kínai fővárosban, ahol az elmúlt napokban új, belföldi fertőzésből eredő eseteket azonosítottak. A koronavírus-járvány miatt online tartott elnökválasztó kongresszuson aratott győzelme után levélben leadott szavazatokkal is megerősítették a Német Kereszténydemokrata Unió elnöki tisztségében Armin Laschetet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyásznapot hirdetett szombatra a kelet-ukrajnai Harkivban, egy idősotthonban kitört tűz áldozatainak emlékére. Először beszélt amerikai elnökként külföldi vezetőkkel Joe Biden: a szomszédos országok vezetőit, Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt és Andrés Manuel López Obrador mexikói elnököt hívta föl telefonon. Joe Biden új amerikai elnök kormányzata felül fogja vizsgálni az afganisztáni tálib lázadókkal tavaly februárban megkötött békemegállapodást - közölte a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. A Donald Trump leköszönt amerikai elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás a február 8-i héten kezdődik - jelentette be Chuck Schumer, a washingtoni szenátus demokrata párti többségének vezetője. Elmarad idén a riói karnevál. A világhírű farsangi eseményt először elhalasztották, ám a súlyos járványügyi helyzet miatt végül el is törölték a szervezők. Újabb korrupció-gyanús ügyekben nyomoz a rendőrség Kispesten - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy legalább 21 kispesti önkormányzati beruházást vizsgál felül a Nemzeti Nyomozó Iroda. Kilencrendbeli, bűnszövetségben elkövetett kifosztás miatt jogerősen öt év hat hónap és négy év két hónap börtönre ítéltek Pécsen két férfit, aki baranyai falvakban élő időseket tévesztett meg és fosztott ki. Kevesebb mint egy órán belül sikerült hatástalanítaniuk a honvédség tűzszerészeinek a héten a fővárosi Kerepesi úton előkerült világháborús bombát pénteken éjjel. Lerakták a nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztéseinek alapkövét. Női vízilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Franciaország 20:7 Női kosárlabda Európa Kupa: Ormanspor Genclik (török) - Aluinvent DVTK Miskolc 82:93; Atomerőmű KSC Szekszárd - Uni Győr MÉLY-ÚT 75:67 Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket - Landes (francia) 84:54 Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC - Kisvárda Master Good SE 25:27 Ideiglenesen Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke került a fogathajtó szakbizottság élére is.