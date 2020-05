Online kiállítás nyílt a rendszerváltás utáni első szabad választásról

2942-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg, ezzel 335 főre emelkedett az elhunytak száma, 625-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Óriási eredmény, hogy sikerült elkerülni a koronavírus robbanásszerű terjedését Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília kiemelte: az egészségügy mostanra felkészült a járvány kezelésére. Az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezés hétfőtől érvényes új szakaszára utalva azt kérte, hogy a budapestiek és a Pest megyeiek ezek után is tartsák be a kijárási korlátozás szabályait, és csak alapos okkal hagyják el az otthonukat. Reprezentatív vizsgálatsorozat indult, mely során a koronavírus átfertőzöttségi szintjét vizsgálják. Minden térségben különböző nemű és korcsoportú embereket vizsgálnak. Az Országgyűlés ma ünnepi ülésnapon emlékezik arra, hogy harminc évvel ezelőtt tartotta alakuló ülését a rendszerváltás utáni első szabad választások eredményeként létrejött parlament. Az első szabad választással, az első szabadon választott parlamenttel és kormánnyal Magyarország felzárkózott Európához - mondta Fritz Tamás politológus az M1-en. Vonják vissza Gajda Péter kinevezését az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság éléről! - erre szólította fel a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatot. A párt ifjúsági szervezete nevében Buzinkay György arra kéri a főpolgármestert, hogy amíg nem tisztázódik minden téren a kispesti önkormányzat körüli korrupciós helyzet, addig vonja vissza a kinevezést Legalább tíz olyan nap volt áprilisban, amikor nem volt jelen személyesen orvos a Pesti úti idősek otthonában - derült ki a Budapest főváros Kormányhivatala által végzett vizsgálatokból, amelyet a Magyar Nemzet ismertetett. A lap információi szerint március közepe óta biztosan akadozott az ellátás az intézményben. Karácsony Gergely nem háríthatja másra a felelősséget, egy főpolgármester, aki a politikai elit egyik tagja, felelősséget kell, hogy vállaljon a tetteiért - hangsúlyozta Tarlós István volt főpolgármester a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Nem nemzetiségi alapon kellene segítséget nyújtania a magyar államnak – közölte Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a koronavírus-járvány kapcsán a közösségi oldalán. Nem etnikai alapon nyújtott segítséget a kormány a határon túli magyarlakta területeknek - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Németh Zsolt, a külügyi bizottság Fideszes elnöke. A koronavírus nem csak az emberek egészségének a védelmét követeli meg, hanem a munkahelyekét is - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc kiemelte: ma egyetértés van a magyarok között abban, hogy a munkahelyek megőrzésére és újak létrehozására van szükség. Hozzátette: komoly különbség van a jelenlegi kormány és a korábbi balliberális kormányok válságkezelő intézkedései között. A koronavírus járvány miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődnek meg hétfő reggel, a szokottnál egy órával később, 9-kor, magyar nyelv és irodalommal az idei érettségi írásbelik. A legnagyobb hitelmoratóriumot a magyar kormány biztosítja az embereknek - mondta a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor közölte, a környező országok csak három hónapra és csak a bajbajutott hiteleseknek adnak segítséget, míg a magyar kormány az év végéig mindenkinek automatikusan teszi lehetővé, hogy felfüggessze a törlesztést. A hiteltörlesztések felfüggesztése a lakosságot és vállalkozásokat is tehermentesíti - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. A megyés püspökök döntenek a nyilvános szertartások megtartásáról, Budapesten és környékén a korábbi egyházi rendelkezések érvényesek - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A magyarok mintegy kétharmada szerint szükségtelen a jelentős sebességcsökkentés a fővárosban - derül ki a Századvég közvélemény-kutatásából. Újabb tömegek indulhatnak útnak Afrikából a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Világszerte 3 344 099-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 238 663, a meggyógyultaké pedig 1 053 342 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Európa szinte összes országában csökken az új fertőzések és a halálesetek száma. Olaszországban hétfőtől, Franciaországban egy héttel később nyithatnak ki a kisebb boltok. Nagy-Britanniában azonban még gyorsul a vírus terjedése. Szerbiában egy nap alatt 9009-ről 9205-re nőtt az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Romániában eddig 12 567 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, 726 fertőzött vesztette életét. Franciaországban 24 594-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban meghaladta a 215 ezret a regisztrált fertőzöttek száma, a SARS-CoV-2 nevű vírus eddig 24824 ember halálát okozta. Olaszországban eddig több mint 207 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványnak 28 236 halálos áldozata van. Hollandiában megközelíti a 40 ezret az igazolt fertőzöttek száma, mintegy 4900-an haltak meg a SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben. Az Egyesült Királyságban meghaladta a 172 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében 26 842-en vesztették életüket. Törökországban átlépte a 122 ezret a fertőzöttek száma, 3258-an vesztették életüket a járvány következtében. New York államban pénteken kevesebb volt az új koronavírusos beteg, a déli államokban és Washingtonban azonban nagyon megugrott a fertőzöttek száma. Több amerikai tagállamban tüntettek a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen, amelyekben viszont lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet engedélyezte a Remdesivir nevű szer használatát az új típusú koronavírus okozta betegség gyógyítására - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Három hét után megjelent a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un észak-koreai vezető. A kommunista ország hírügynöksége fényképeket tett közzé arról, ahogy felavat egy műtrágyagyárat. Felszálltak az első újraindított járatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, az utasok betartották a biztonsági intézkedéseket - közölte a repülőtér üzemeltetője. A hosszú hétvégére ismét több település, illetve településrész lezárását rendelték el a fővárosban és a környékén a koronavírus-járvány miatt. Három férfit fogtak el a napokban a Pest megyei rendőrök úgynevezett unokázós csalás miatt - közölte a rendőrség. Prostitúció elősegítése miatt őrizetbe vettek egy 27 éves nőt, aki a gyanú szerint egy budapesti belvárosi lakásban bordélyházat üzemeltetett - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Horváth Roland helyett Vida Gergő lesz a női kézilabda NB I-ben szereplő Békéscsabai Előre NKSE vezetőedzője.