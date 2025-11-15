Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 15. Szombat Albert, Lipót napja
Jelenleg a TV-ben:

DPK "Háború elleni gyűlés"

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Online is kitölthető már a Nemzeti Konzultáció

2025. november 15., szombat 08:47 | MTI
Hidvéghi Balázs Nemzeti Konzultáció nemzetikonzultacio.kormany.hu online kitöltés

A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.

  • Online is kitölthető már a Nemzeti Konzultáció

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalon megosztott videóban azt mondta: az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek. Sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet. "A felmerült igényekre reagálva a kormány a mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is. Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív" - mondta az államtitkár.

Ismertette, hogyan lehet szavazni online: az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt. Egy rövid regisztráció következik, ahol szükséges megadni az e-mail címet. Utána mindenki a megadott címre kap egy e-mailt, amelyben ott a link a szavazáshoz. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: jól látható, hogy a veszély nem múlt el, Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát és folytatni akarják a háborút. Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.

"Brüsszel bábjai pedig hajlandók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk! Aki tehát még nem szavazott a mai naptól online formában elmondhatja a véleményét. Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen" - zárta videóját Hidvéghi Balázs.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák

Olyat csinált Hódi Pamela férje, Tóth Bence, hogy nem volt számukra visszaút

Hiperszonikus rakétákkal mért csapások, előretörő orosz erők, tömeggyártott drónok – új szakaszába lép az ukrajnai háború

Károly király titkos megállapodást kötött a kegyvesztett Andrással

A Liverpool sem hagyta szó nélkül Szoboszlai és Kerkez jereváni teljesítményét

Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett

Újdonságot dob a piacra a Lidl, szuper karácsonyi ajándék lehet belőle

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

További híreink

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
2
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
3
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
4
Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó
5
A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák
6
Fesztiválos kábítószerügy rázta meg Szegedet
7
Ma lesz az első háborúellenes DPK gyűlés Győrben + videó
8
Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t
9
Orwell büszke lenne: a szankciót átnevezték intézkedésnek, a háborús támogatást zsebpénznek – brüsszeli újbeszél + videó
10
Újabb bevándorláspárti tiszásról hullt le a lepel + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!