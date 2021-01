Online formában tartják az Educatio oktatási szakkiállítást

Nem azért nem halad gyorsabban az oltás, mert a magyar egészségügy nem képes gyorsabb haladásra, hanem mert nincs elég vakcina - közölte a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor elmondta, a kínai oltóanyaggal kapcsolatban már csak az szükséges, hogy a magyar egészségügyi hatóságok kimondják, hogy biztonságos. Amennyiben ez megtörténik, egy hétvégén akár másfél millió embert is képes lenne Magyarország beoltani. 1 513 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 349 149-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 177 főre emelkedett. Eddig 130 ezer ember oltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, ebből már csaknem 106 ezren meg is kapták a védőoltást – közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Legkésőbb 2022. január 1-jétől teljes jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő közölte: ez körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül, de fontosnak tartja, hogy a nyugdíjasok után - akiknél megkezdték a 13. havi nyugdíj visszaépítését - a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget. A kormány minden társadalmi csoportnak igyekszik segíteni - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Mintegy kétmilliárd forint keretösszegű pályázatot ír ki a kormány Pest megyei bölcsődei férőhelyek létrehozására - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Emberemlékezet óta nem látott mértékben adósította el az országot Orbán Viktor – állítja Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szerint egészen elképesztő, hogy Gyurcsányék gazdaságról és államadósságról beszélnek, ugyanis éppen ők voltak azok, akik a rablóprivatizáció és a korrupt kormányzás idején a csőd szélére sodorták az országot. Niedermüller Péter parkolóhely-megváltási mutyija nyitotta meg a lehetőséget a Wichmann-kocsma épületének elbontására, a VII. kerület DK-s polgármester most már nem emlékszik a saját aláírására – közölte Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője Újra bizonyítékát kaphattuk annak, hogy van igazságszolgáltatás és nem csak jogszolgáltatás a független magyar bíróságok működésében – így reagált Magyarország élőben című műsorunkban Deutsch Tamás arra, hogy pert nyert Gyurcsányék ellen. A bíróság szerint helytálló volt a Fidesz EP-képviselőjének korábbi állítása, miszerint az Altus által elnyert uniós pályázati pénzből adtak kölcsön Czeglédy Csabának készpénzben 80 millió forintot. Lezárult az új Duna-híd úthálózatának pesti nyomvonalára vonatkozó társadalmi egyeztetés és hatásvizsgálat - közölte Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. 14 milliárd forint értékű beruházást hajt végre a Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcikán - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a cég kapacitásainak bővítésével 430 ember munkáját védi meg, amelyhez a kormány 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Bár összegyűlt a szükséges egymillió aláírás, az Európai Bizottság nem irányoz elő jogalkotást a Minority SafePack-kel kapcsolatban. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek. Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője elfogadhatatlannak és felháborítónak nevezte, hogy az Európai Bizottság elutasította az őshonos nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló európai polgári kezdeményezést. Az Európai Bizottság kimutatta a foga fehérjét a Minority SafePack polgári kezdeményezés ügyében - közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A Mark Rutte miniszterelnök vezette holland koalíciós kormány bejelentette lemondását a hónapok óta nagy port kavaró családtámogatási botrány miatt. 2012-től kezdődően több száz család került súlyos anyagi helyzetbe, miután a holland adóhatóság csalóként kezelte őket, és megvonta tőlük a gyermekgondozási támogatást, valamint számos esetben több ezer euró visszafizetésére kötelezte az érintetteket. A világban 93,8 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 51,6 millióan meggyógyultak. Ukrajnában kis mértékben tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt már több mint nyolcezer új fertőzöttet jegyeztek fel, és ismét több mint kétezren kerültek kórházba. Rekordot döntött a koronavírusban elhunytak száma Németországban, a kormány ezért újabb szigorítások bevezetésére készül. A Bild című lap értesülései szerint a német kancellár már egy „mega lezáráson" gondolkodik. Franciaország egész területén ma délután 6 órakor kezdődik az éjszakai kijárási tilalom, és legalább két hétig tart, a határellenőrzést is megerősítik. Az olaszországi Lazio tartományban bejelentették, hogy oltási igazolványt vezetnek be. A járványügyi intézkedések további szigorítását jelentette be több spanyol tartomány a koronavírus-fertőzések számának folyamatos növekedése miatt. Kasztília és Leónban két héten át négynél többen nem lehetnek az összejöveteleken. A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden ország esetében megszünteti a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának megakadályozása végett. Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz napban 100 millió adag koronavírus elleni védőoltás beadását tervezi Joe Biden megválasztott demokrata párti amerikai elnök. Felszólította az amerikai szenátus kereskedelmi bizottságának távozó republikánus elnöke öt nagy amerikai technológiai cég vezetőit, hogy adjanak magyarázatot a konzervatív felhasználók közösségimédia-fiókjainak korlátozására vagy végleges letiltására. Újabb szankciókkal sújtotta Kínát és több nagy cégét Donald Trump amerikai elnök kormányzata: olyan tisztségviselőket és cégeket büntettek, amelyek megítélésük szerint jogtalanságokat követtek el a Dél-kínai-tengeren. Az Egyesült Államok 2500 főre csökkentette az Afganisztánban állomásozó katonái számát - jelentette be Christopher Miller ügyvivő védelmi miniszter. Oroszország megkezdi a kilépést a Nyitott Égbolt-szerződésből – közölte az orosz külügyminisztérium. Döntését a tárca azzal indokolta, hogy nem tapasztalt előrelépést a szerződés működésének útjában álló akadályok elhárításában. Duplájára nőtt a Közép-afrikai Köztársaságból menekülő emberek száma a múlt héten - derül ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jelentéséből. Több mint 600 ezren hagyták el az országot a december 27-én tartott választások nyomán kiújult harcok miatt. Zárt tárgyalás elrendelése után tanúmeghallgatásokkal folytatódott a hivatali visszaéléssel vádolt Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. MÁV: Megkezdődhet az utascentrum építése az évente csaknem 11 millió embert fogadó, 137 éves Keleti pályaudvaron, mert eredményes a közbeszerzési eljárás, és a kialakításhoz szükséges források rendelkezésre állásáról is megszületett a kormánydöntés. Férfi kézilabda-vb: Magyarország - Zöld-foki Köztársaság 34:27 Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - Kaposvári KK 96:75; Szolnoki Olajbányász - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 73:76; Atomerőmű SE - Egis Körmend 77:74 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Sport Club Csíkszereda 4:5; DEAC-Titánok 1:3 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - Slovan Bratislava 2:0 A válogatott Szalai Attila a ciprusi Apollon Limasszol labdarúgócsapatától a török Fenerbahcéhoz igazol.