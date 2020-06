Online emlékezés a nemzeti összetartozás napjára

Egyértelműen lecsengőben van Magyarországon a koronavírus-járvány, a járványgörbe 10. napja lefelé megy - mondta az országos tisztifőorvos. Sikerült elkerülni a tömeges fertőződést, de folyamatosan figyelni kell, hogy van-e újabb megbetegedés – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A trianoni országvesztés egyértelműen a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája, ugyanakkor Trianonban sem így szabták volna meg a határokat, ha akkor a magyar baloldal nem árulja el a nemzetet - mondta a Magyar Nemzetnek Kövér László házelnök. Szólaljanak meg a harangok június 4-én, délután fél 5-kor a Nemzeti összetartozás napján, Trianon százéves évfordulóján! - mondta Balog Zoltán társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook-oldalára feltöltött videóban. A trianoni békediktátum századik évfordulója nemcsak gyásznap, hanem lehetőség is az erőmerítésre - hangsúlyozta Szili Katalin autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Online programmal emlékezik a magyarság a nemzeti összetartozás napjára, június 4-re - közölte a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta, ma este 8 órakor klippremier lesz az interneten. A kormány véglegesítette az új nemzeti konzultáció kérdőívét, szerdától témakörönként be is mutatni azt – jelentette be Dömötör Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a témakörök érintik az egészségügyi védekezést, a gazdasági lépéseket, és szó esik a migrációs összefüggésekről is. Kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere - jelentette be a párt és a városvezető. Besúgóhálózat működik a Jobbikon belül, erősítette meg Híradónknak Sneider Tamás, a párt volt elnöke. A párton belüli konfliktus a jelenlegi elnökség paranoiája miatt alakult ki - erről beszélt Sneider Tamás a Magyar Nemzetnek. A volt pártelnök szerint a Jobbik - amelyet folyamatosan hagy el a tagság - három részre fog szakadni. A múlt héten zárult versenyképesség-növelő pályázat jelentkezői 376 milliárd forint beruházást, és 143 600 munkahely megtartását vállalták - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Megszülettek az első támogatói döntések a több mint 33 milliárd forint keretösszegű, a vállalkozások technológiai megújulását segítő pályázat keretében - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Huszonegy egyházi tanintézmény és szociális otthon jutott összesen 4 milliárd forintnyi energetikai korszerűsítési pályázathoz - közölte Schanda Tamás államtitkár. Meghirdetik a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram újabb részét, szerdától június 16-ig pályázhatnak a 17 és 23 év közötti fiatalok a külföldi tanulmányaikat támogató ösztöndíjra - jelentette be Novák Katalin államtitkár. 15 ezer harang zúghat június 4-én a magyarságért, a nemzeti összefogás valósulhat meg a harangozással – mondta Kelemen Miklós, a Trianon Társaság alapító tagja a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Orbán Viktor miniszterelnök videokonferencián megbeszélést tartott a V4-országok kormányfőivel, valamint Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. A megbeszélésen elhangzott: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia miniszterelnöke közösen törekednek igazságosabbá és rugalmasabbá tenni az Európai Bizottság előterjesztését az európai gazdaság újjáépítésére. Példaképnek nevezte Magyarországot Matteo Salvini, az olasz ellenzéki Liga párt elnöke. Kelemen Hunor szerint magyarnak lenni Magyarország határain kívül kihívás és feladat, de ugyanakkor öröm is. Az RMDSZ elnöke az egyik közösségi portálon románul is feliratozott üzenetben mondta el gondolatait a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Beadta lemondását Fahrudin Radoncic, Bosznia-Hercegovina belügyminisztere, mert nem ért egyet azzal, ahogyan az ország az illegális migrációt kezeli. Radoncic közölte: az ország vezetői úgy tűnik nem értik, mekkora biztonsági kockázatot jelentenek az országban tömegesen gyülekező migránsok Bosznia-Hercegovina számára. Szlovénia szigorúbban ellenőrzi Horvátországgal közös határát az illegálisan érkező bevándorlók számának növekedése miatt. Minnesota állam tegnap vizsgálatot indíttatott a minneapolisi rendőrség ellen a 46 éves afroamerikai George Floyd halála miatt. Floyd május 25-én durva rendőri intézkedés következtében halt meg. Világszerte 6 382 952 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 380 318, a gyógyultaké pedig 2 731 342-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Visszavonhatja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unió valamennyi országára kiadott utazási figyelmeztetését a német kormány - mondta Heiko Maas külügyminiszter. A brit statisztikai hivatal tanulmánya szerint a járvány márciusi elhatalmasodása óta nem mért mélypontra süllyed a koronavírus-fertőzéshez köthető halálesetek száma Angliában és Walesben. Nagy-Britanniában eddig 39 127 olyan haláleset történt, amelyet szűrővizsgálattal bizonyított módon koronavírus-fertőzés okozott. Olaszország megnyitotta belső és külső határait. Spanyolországban második napja nem jelentett koronavírus okozta halálesetet az egészségügyi minisztérium, miközben több tartomány is jelezte, hogy ettől eltérő adatokat továbbított a tárcának. Újabb 47 beteg halt meg a koronavírus-járvány miatt Egyiptomban hétfőről keddre, eddig a legtöbb 24 óra alatt - adta hírül az ország egészségügyi minisztériuma. Az orosz elnök jóváhagyta az ország nukleáris elrettentési politikáját, amely szerint Moszkva atomfegyverrel válaszolna az ország kritikus fontosságú kormányzati vagy katonai infrastruktúráját célba vevő, hagyományos fegyverrel végrehajtandó csapásra is. Négy hónappal meghosszabbította a bíróság annak a hajóskapitánynak a bűnügyi felügyeletét, akit a Hableány hajóbalesettel kapcsolatban segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítanak. Mávinform: Késnek a vonatok a Győr-Hegyeshalom vonalon, mivel megsérült a felsővezeték-hálózat. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség véglegesítette a rali országos bajnokság módosított versenynaptár-tervezetét, amely szerint július közepén rajtol a hat futamból álló sorozat. Újabb három évre a Győri Audi ETO Kézilabda Club elnökének választották meg Bartha Csabát.