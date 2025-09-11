Keresés

2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Belföld

Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak

2025. szeptember 11., csütörtök 06:59 | Magyar Nemzet
Tarr Zoltán Brüsszel EP

Egy új hangfelvétel szerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, az Európai Parlament vezetőivel egyeztet arról, milyen irányvonalat képviseljenek a magyar kormánnyal szemben. Tarr azt is állítja, Brüsszel szándékosan nehezíti a magyar kormány munkáját, ami az országot is érinti, megerősítve a kormánykritikus narratívát.

  • Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a szerkesztőségünk birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.

A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: „Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.”

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

