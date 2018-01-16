2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Önkormányzati képviselőivel nézetne bele az OLAF-jelentésbe Harangozó

Hír TV

2018. január 16., kedd 14:25, frissítve: kedd 15:01

Önkormányzati képviselőivel nézetne bele az Elios Zrt.-t érintő OLAF-jelentésbe az MSZP – mondta a szocialista Harangozó Tamás a Hír TV-ben.

Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala súlyos szabálytalanságokat talált a korábban Tiborcz István érdekeltségébe tartozó cégnél a 2011 és 2015 között elnyert, uniós forrásokat felhasználó közbeszerzésekkel kapcsolatban. Az OLAF a kétéves nyomozás során 35 projektet vizsgált meg, és nemcsak szabálytalanságokat tárt fel, de összeférhetetlenség is történhetett. Az ország több mint 12 milliárdot veszíthet.

Hír TVvissza a címlapra
OLAFTiborcz IstvánElios Zrt.

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Nyikos: Érvénytelen lehet az ÁSZ-büntetés

2

Hír TV

Súlyos szabálytalanságokat talált az OLAF Tiborcz közbeszerzéseinél

3

Hír TV

Hadházy: Orbán és veje eggyel közelebb került a börtönhöz

4

Hír TV

„Orbán Viktor Európa lángszórója”

5

Hír TV

Templomban kampányol a Fidesznek a plébános

6

Hír TV

Ágyhoz láncolva tartotta 13 gyermekét az iskolaigazgató és felesége