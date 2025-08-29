Öngyilkosság után perelik az OpenAI-t – szigorítják a ChatGPT használatát a tiniknél

Megosztás itt:

A Raine család jogi képviselője a San Francisco-i felsőbíróságon nyújtott be keresetet. Azt állítják, hogy a ChatGPT 4.0 verzióját a cég a belső biztonsági figyelmeztetések ellenére adta ki – írja az ATV. A keresetben Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját is felelőssé teszik, mondván, a szoftver gyors bevezetése jelentősen növelte a vállalat értékét. A család ügyvédje, Jay Edelson az X-en azt írta:

a hasonló halálesetek „elkerülhetetlenek” voltak, és bizonyítékot kívánnak bemutatni arra, hogy a cég biztonsági csapata ellenezte a bevezetést.

