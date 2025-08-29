Keresés

Öngyilkosság után perelik az OpenAI-t – szigorítják a ChatGPT használatát a tiniknél

2025. augusztus 29., péntek 07:01 | Magyar Nemzet
öngyilkosság ChatGPt OpenAI

Egy 16 éves kaliforniai fiú halála miatt indított pert a család az OpenAI ellen. A vád szerint a ChatGPT hónapokon át erősítette a tinédzser öngyilkossági gondolatait, sőt a búcsúlevél megírásában is felajánlotta a segítségét. A cég most szigorúbb korlátozásokat vezet be a fiatalok védelmére.

  • Öngyilkosság után perelik az OpenAI-t – szigorítják a ChatGPT használatát a tiniknél

A Raine család jogi képviselője a San Francisco-i felsőbíróságon nyújtott be keresetet. Azt állítják, hogy a ChatGPT 4.0 verzióját a cég a belső biztonsági figyelmeztetések ellenére adta ki – írja az ATV. A keresetben Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját is felelőssé teszik, mondván, a szoftver gyors bevezetése jelentősen növelte a vállalat értékét. A család ügyvédje, Jay Edelson az X-en azt írta: 

a hasonló halálesetek „elkerülhetetlenek” voltak, és bizonyítékot kívánnak bemutatni arra, hogy a cég biztonsági csapata ellenezte a bevezetést.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

