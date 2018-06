Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben

MSZP: A FIDESZ LEÉPÍTI A FÜGGETLEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST. PETÍCIÓT INDÍT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ NAGY IMRE SZOBRÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA ELLEN. MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG: MUSZÁJ A BÉREMELÉS ÜTEMÉT TARTANI, MERT A VISEGRÁDI ORSZÁGOK KÖZÖTT MAGYARORSZÁG MÁR SEREGHAJTÓ. CSAKNEM NEGYEDMILLIÓ MAGYAR ÉLHET NAGY-BRITANNIÁBAN - SZÁZEZERREL TÖBB, MINT AMENNYI A HIVATALOS STATISZTIKÁKBAN SZEREPEL. VARGA MIHÁLY: A KÖVETKEZÕ EGY-MÁSFÉL ÉVBEN IS 4 SZÁZALÉK KÖRÜLI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ. VARGA: A CIKLUS VÉGÉRE 60 SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENHET AZ ÁLLAMADÓSSÁG MAGYAR HÍRLAP. BUDAPESTEN RAZZIÁZIK A NAV HÉTFÕN: A KERESKEDÕKET, A VENDÉGLÁTÓSOKAT ÉS TAXISOKAT ELLENÕRZIK MAGYAR IDÕK. FELÜLVIZSGÁLJA A KORMÁNY A KORÁBBAN TERVEZETT AUTÓPÁLYA-BERUHÁZÁSOKAT. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK MA A VAS MEGYEI VASSURÁNYBAN. HAT KÜLÖNBÖZÕ MENTÕEGYSÉG 629 EMBERT MENTETT KI A FÖLDKÖZI-TENGEREN VASÁRNAPRA VIRRADÓRA. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: SZÁMOLNI KELL AZZAL, HOGY TELJES ÖSSZEOMLÁS KÖVETKEZIK MAJD A BREXIT UTÁN. A SZINGAPÚRI MINISZTERELNÖK IS TALÁLKOZIK AZ AMERIKAI ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL. KIM DZSONGUN ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTOR MÁR MEGÉRKEZETT SZINGAPÚRBA, MÁRA VÁRJÁK DONALD TRUMPOT IS. FRANCIA ELNÖK: ENYHÜLHET AZ AMERIKAI ACÉLIPARI BÜNTETÕVÁMOK MIATT KIALAKULT HELYZET. DONALD TRUMP SZABADKERESKEDELMI ÖVEZET LÉTESÍTÉSÉT JAVASOLJA A G7-EKNEK. AZ AMERIKAI ELNÖK VISSZAVONTA ALÁÍRÁSÁT A KANADAI G7-CSÚCS KÖZÖS NYILATKOZATÁRÓL. TRUMP AZÉRT DÖNTÖTT ÍGY, MERT JUSTIN TRUDEAU KANADAI MINISZTERELNÖK SÉRTÕNEK NEVEZTE AZ AMERIKAI VÉDÕVÁMOKAT. PUTYIN: MOSZKVA JAVÍTANÁ A KAPCSOLATOT WASHINGTONNAL, DE AZ AMERIKAIAK TÉRFÉLEN PATTOG A LABDA. OROSZ SZAUNÁT AJÁNDÉKOZOTT VLAGYIMIR PUTYIN A KÍNAI ELNÖKNEK. HALÁLRA KÉSELTEK EGY FÉRFIT, KÉT NÕT PEDIG SÚLYOSAN MEGSEBESÍTETTEK EGY TOKIÓBÓL OSZAKÁBA TARTÓ SZUPEREXPRESSZEN. ELRENDELTÉK SALVADORBAN A VOLT ELNÖK LETARTÓZTATÁSÁT SIKKASZTÁS ÉS PÉNZMOSÁS GYANÚJA MIATT. A FOGVA TARTOTTAK KÖLCSÖNÖS SZABADON ENGEDÉSÉT SZORGALMAZTA PUTYIN ÉS POROSENKO. BUGÁR BÉLÁT, A MOST-HÍD ELNÖKÉT INDÍTJA ÁLLAMFÕJELÖLTKÉNT A SZLOVÁK-MAGYAR VEGYES PÁRT. NEM LÉPETT KAPCSOLATBA A MAGYAR LÉGIIRÁNYÍTÁSSAL EGY KISREPÜLÕ, EZÉRT RIASZTOTTÁK A HONVÉDSÉG KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATÁT. ÁTHAJTOTT EGY ÚTON FEKVÕ FÉRFIN EGY AUTÓS A 81-ES FÕÚTON PÉR KÖZELÉBEN, A FÉRFI AZONNAL MEGHALT. ELGÁZOLT EGY GYALOGOST EGY AUTÓ A 33-AS FÕÚTON POROSZLÓNÁL, AZ ELÜTÖTT GYALOGOS MEGHALT.