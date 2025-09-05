Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Megosztás itt:

Miért szigorították az irányelveket?

Az amerikai kardiológusok célja, hogy korábban felismerjék a kockázatos vérnyomásértékeket, és még azelőtt beavatkozzanak, hogy a betegek gyógyszeres kezelésre szorulnának. Az új protokoll szerint a 130-139/85-89 Hgmm közötti „magas normális” tartományban lévőkre különösen nagy figyelmet fordítanak. „Ez a csoport a legveszélyeztetettebb, hiszen náluk nagyobb esély van a későbbi magas vérnyomás kialakulására” – magyarázza dr. Petróczy Natália, a KardioKözpont magas vérnyomás specialistája.

A cél az, hogy életmódváltással – sószegény étrend, mediterrán diéta, több mozgás, stresszkezelés – már korán megelőzzék a komolyabb problémákat .A magas vérnyomás nem játék: kezeletlenül súlyos betegségeket, például szív- és érrendszeri problémákat, stroke-ot vagy veseelégtelenséget okozhat. Az új irányelvek ezért a prevenciót helyezik előtérbe, hogy az emberek hosszabb és egészségesebb életet élhessenek.

Európa óvatosabb, de résen van

A Magyar Hypertonia Társaság szerint az amerikai ajánlásokat nem lehet egy az egyben átültetni az európai viszonyokra. „Az európai populáció eltérő jellemzői miatt külön vizsgálatok szükségesek” – áll a társaság sajtóközleményében. Európában ezért egyelőre marad a 140/90 Hgmm feletti érték mint a magas vérnyomás határa, de a 130-139/85-89 Hgmm közötti tartományt „magas normálisként” külön kiemelik. Ez azt jelenti, hogy akik ebbe a tartományba esnek, már most érdemes odafigyelniük, mert a jövőben nagyobb eséllyel alakulhat ki náluk hypertonia.

Értéktáblázat - Hol tart az Ön vérnyomása?

A vérnyomásértékek fokozatai a következőképpen alakulnak (szisztolés/diasztolés, Hgmm-ben):

Optimális: <120/<80

Normális: <130/<85

Magas normális: 130-139/85-89

I. fokozatú (enyhe) hypertonia: 140-159/90-99

II. fokozatú (középsúlyos) hypertonia: 160-179/100-109

III. fokozatú (súlyos) hypertonia: ≥180/≥110

Izolált szisztolés hypertonia: ≥140/<90 (gyakran idős korban, érelmeszesedés miatt)

Életmódváltás az első, gyógyszer csak végső esetben

Sokan gyanakodnak, hogy az új, szigorúbb határértékek mögött a gyógyszerlobbi áll. Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos azonban cáfolja ezt: „Szó sincs ilyesmiről! A szigorúbb besorolás célja, hogy az embereket életmódváltásra ösztönözzük, mielőtt a gyógyszeres kezelés szükségessé válna.” A doktornő szerint a kulcs a sószegény étrend, a mediterrán ételek, a rendszeres mozgás, a stresszkezelés és a túlsúly elkerülése. „A magas vérnyomás nemcsak a szívet és az ereket károsítja, hanem a vesét is tönkreteheti, ezért fontos a korai beavatkozás” – teszi hozzá.

Mit tegyen, ha a „magas normális” tartományban van?

Ha az Ön vérnyomása 130-139/85-89 Hgmm között mozog, nem kell pánikba esni, de érdemes résen lenni. „Nem mindenkinek kell 120/80 alá vinni a vérnyomását. Az egyéni célértékeket az orvos a beteg általános állapota, életkora és egyéb betegségei alapján határozza meg” – mondja dr. Petróczy Natália. A legfontosabb, hogy figyeljen az életmódjára, és rendszeresen ellenőrizze vérnyomását. Ha a „magas normális” tartományban van, most még egyszerű változtatásokkal elkerülheti a komolyabb problémákat.

Forrás: TEOL

Fotó: Canva