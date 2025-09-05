Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

2025. szeptember 05., péntek 20:30 | teol.hu

Új korszak kezdődött a vérnyomásmérésben: az Egyesült Államokban nyolc év után először, 2017-ben módosították a magas vérnyomásra vonatkozó irányelveket, és ezzel alaposan felkavarták az állóvizet. A normális vérnyomás továbbra is 120/80 Hgmm, de új kategóriaként bevezették az „emelkedett” vérnyomást (120-129 Hgmm), a 130/80 feletti értékeket pedig már hivatalosan is magasnak minősítik. Ez a szigorúbb besorolás világszerte vitát váltott ki, hiszen Európában továbbra is a 140/90 Hgmm feletti értékeket tekintik magas vérnyomásnak. De mi áll a változások mögött, és mit jelent ez az Ön egészségére nézve?

  • Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Miért szigorították az irányelveket?

Az amerikai kardiológusok célja, hogy korábban felismerjék a kockázatos vérnyomásértékeket, és még azelőtt beavatkozzanak, hogy a betegek gyógyszeres kezelésre szorulnának. Az új protokoll szerint a 130-139/85-89 Hgmm közötti „magas normális” tartományban lévőkre különösen nagy figyelmet fordítanak. „Ez a csoport a legveszélyeztetettebb, hiszen náluk nagyobb esély van a későbbi magas vérnyomás kialakulására” – magyarázza dr. Petróczy Natália, a KardioKözpont magas vérnyomás specialistája.

A cél az, hogy életmódváltással – sószegény étrend, mediterrán diéta, több mozgás, stresszkezelés – már korán megelőzzék a komolyabb problémákat .A magas vérnyomás nem játék: kezeletlenül súlyos betegségeket, például szív- és érrendszeri problémákat, stroke-ot vagy veseelégtelenséget okozhat. Az új irányelvek ezért a prevenciót helyezik előtérbe, hogy az emberek hosszabb és egészségesebb életet élhessenek.

Európa óvatosabb, de résen van

A Magyar Hypertonia Társaság szerint az amerikai ajánlásokat nem lehet egy az egyben átültetni az európai viszonyokra. „Az európai populáció eltérő jellemzői miatt külön vizsgálatok szükségesek” – áll a társaság sajtóközleményében. Európában ezért egyelőre marad a 140/90 Hgmm feletti érték mint a magas vérnyomás határa, de a 130-139/85-89 Hgmm közötti tartományt „magas normálisként” külön kiemelik. Ez azt jelenti, hogy akik ebbe a tartományba esnek, már most érdemes odafigyelniük, mert a jövőben nagyobb eséllyel alakulhat ki náluk hypertonia.

Értéktáblázat - Hol tart az Ön vérnyomása?

A vérnyomásértékek fokozatai a következőképpen alakulnak (szisztolés/diasztolés, Hgmm-ben):

  • Optimális: <120/<80
  • Normális: <130/<85
  • Magas normális: 130-139/85-89
  • I. fokozatú (enyhe) hypertonia: 140-159/90-99
  • II. fokozatú (középsúlyos) hypertonia: 160-179/100-109
  • III. fokozatú (súlyos) hypertonia: ≥180/≥110
  • Izolált szisztolés hypertonia: ≥140/<90 (gyakran idős korban, érelmeszesedés miatt)

Életmódváltás az első, gyógyszer csak végső esetben

Sokan gyanakodnak, hogy az új, szigorúbb határértékek mögött a gyógyszerlobbi áll. Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos azonban cáfolja ezt: „Szó sincs ilyesmiről! A szigorúbb besorolás célja, hogy az embereket életmódváltásra ösztönözzük, mielőtt a gyógyszeres kezelés szükségessé válna.” A doktornő szerint a kulcs a sószegény étrend, a mediterrán ételek, a rendszeres mozgás, a stresszkezelés és a túlsúly elkerülése. „A magas vérnyomás nemcsak a szívet és az ereket károsítja, hanem a vesét is tönkreteheti, ezért fontos a korai beavatkozás” – teszi hozzá.

Mit tegyen, ha a „magas normális” tartományban van?

Ha az Ön vérnyomása 130-139/85-89 Hgmm között mozog, nem kell pánikba esni, de érdemes résen lenni. „Nem mindenkinek kell 120/80 alá vinni a vérnyomását. Az egyéni célértékeket az orvos a beteg általános állapota, életkora és egyéb betegségei alapján határozza meg” – mondja dr. Petróczy Natália. A legfontosabb, hogy figyeljen az életmódjára, és rendszeresen ellenőrizze vérnyomását. Ha a „magas normális” tartományban van, most még egyszerű változtatásokkal elkerülheti a komolyabb problémákat.

Forrás: TEOL

Fotó: Canva

 

További híreink

Riadó! Brutális vihar érkezik Magyarországra jégesővel

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Sorsfordító eseményeket hoz ősszel a Szaturnusz, a karma bolygója: ezeket a csillagjegyeket érinti!

George Simion diplomáciai botrányt okozott Lengyelországban: Orbánt „Európa vezetőjének” nevezte, Tuskot támadta

Érik a váltás a kapuban? Dibuszt leszavazták a kollégái

Meghalt Kásler Miklós

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Barátja szerint Abu Fani egész nyáron távozni akart az FTC-től

Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó

További híreink

Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Továbbra sem egyértelmű, hogy a nyilatkozatok ellenére ki küldene katonákat Ukrajnába + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter nagyot koppant
2
Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban
3
Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen
4
Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó
5
Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó
6
Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt
7
Döbbenet: ritka tárgy került elő egy csecsemő hasából
8
Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz
9
„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el
10
Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában

Legfrissebb híreink

Magyarul szólt egy nő Kolozsváron, érkezett is a betámadás + videó

Magyarul szólt egy nő Kolozsváron, érkezett is a betámadás + videó

 Újabb magyar nemzetiségű személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő "bozgornak" (hazátlan) nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert az magyarul beszélt az utcán – számolt be pénteken a Krónika hírportál.
Monitor - Magyar Péter még a szófordulatait is a miniszterelnöktől lopta + videó

Monitor - Magyar Péter még a szófordulatait is a miniszterelnöktől lopta + videó

 Magyar Péter közösségi média hadjárata kész mestermunka – már ha a mestermunka alatt azt értjük, hogy valaki arcátlanul lenyúlja Orbán Viktor szlogenjeit, és azokat újracsomagolva tolja a megvezethetők arcába. „Lépésről lépésre”, „tégláról téglára” – ezek a hangzatos, agyonhasznált frázisok nem véletlenül csengenek ismerősen. Ezeket is a miniszterelnök retorikai hulladéktelepéről szedte össze, majd egy gyors polírozás után, a saját politikai brandjének alapköveiként mutogatja. Hazudik!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!