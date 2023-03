OMSZ: Egyre több orvos csatlakozik az új ügyeleti rendszerhez

Megosztás itt:

Győrfi Pál azt írta, péntek estig már száz orvos jelentkezett ügyeletre a miskolci központban. Hozzátette, hogy a miskolci központban az ügyintézők hétvégén is rendelkezésre állnak annak érdekében, hogy a háziorvosok gördülékenyen bekapcsolódhassanak az ellátásba és minden beteg a számára legmegfelelőbb ügyeleti ellátásban részesüljön. Ahol szükséges, a még hiányzó háziorvosokat átmenetileg és jogszerűen más orvosok, mentőtisztek helyettesítik, a betegellátás kezdettől fogva mindenhol biztosított lesz - közölte.

A kommunikációs vezető felhívta a figyelmet arra, hogy jövő hét szombattól az ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében itt is 1830 lesz, ennek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló. A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16.00-08.00 között, hétvégén és ünnepnapon egész nap hívható lesz. Jelezte azt is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye tíz pontján úgynevezett vegyes ügyeletek fognak működni, ahol felnőttek és gyermekek is megfelelő ellátást kapnak. Azok számára, akik személyesen keresnék fel az ügyeletet, erre a vármegye nyolc pontján éjszaka és hétvégén is lesz lehetőség. Gyermekek számára a járási ügyeleti pontok mellett a kórházi központi gyermekügyelet is rendelkezésre áll - tette hozzá Győrfi Pál.

Közölte azt is, hogy a vármegyei új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének részletei a www.mentok.hu/ugyelet linkre kattintva is elérhetőek. Kitért arra: az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan lép majd életbe, arról a lakosságot és a háziorvosokat is folyamatosan tájékoztatni fogják. A változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint működik az orvosi ügyelet. Az a cél, hogy a jövő év elejére - egyelőre Budapest kivételével - az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működjön - áll az OMSZ kommunikációs vezetőjének közleményében.

MTI