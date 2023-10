Ömlik a pénz Gyurcsány embereihez az állítólag üres fővárosi kasszából

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet összeállításából kiderül, hogy Karácsony Gergely számos olyan vezetőnek adott mesés plusz juttatást, akik már a 2010 előtti Gyurcsány-korszakban is magas pozíciókban voltak és bizalmi embereknek számítottak.

Mindez nem meglepő, hiszen maga Karácsony Gergely is Gyurcsány Ferenc kormányzása idején alapozta meg a politikai karrierjét.

Nézzük tehát, kikről van szó:

Mártha Imre, a milliárdos közművezér

A Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója közel 8 millió forintos extra juttatást kapott Karácsony Gergelytől. Mártha Imre már a Gyurcsány-korszakban is jól fizető tisztséget viselt, 2008 májusában nevezték ki az MVM vezérigazgatójává, de már előtte is meghatározó szerepet töltött be az állami energiacégben.

Barts J. Balázs, a Városháza-botrányban érintett vagyonkezelő vezető

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatójának a 2022. évi prémiumfeladatainak teljesítéséért 9,48 millió forintot fizethet ki a vállalat a főpolgármester döntése nyomán. Ez a közel tízmilliós összeg Barts J. Balázs 2022. évi alapbérének a 40 százaléka – írta meg a napokban a Magyar Nemzet.

Bajnai bizalmasából a közlekedési központ vezérigazgatója

Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) vezérigazgatója 9,96 millió prémiumot vehet fel Karácsony Gergely jóvoltából. Walter 2021 elejétől vezeti a BKK-t, előtte a Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) vezetője volt. A BKK vezérigazgatója szintén kapcsolódik a 2010 előtti Gyurcsány-korszakhoz: 2013-től másfél évig Bajnai Gordon, egykori kormányfő kabinetfőnöke volt az Együtt nevű, mára megszűnt balliberális pártban.

Földes Tamás, a Demszky-éra egyik kegyeltje

A Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója 6,07 milliós forintos prémiumhoz jutott Karácsony Gergely döntése nyomán. Földes Tamás a LinkedIn fiókja szerint még a Demszky-érában került a Fővárosi Autópiac élére, majd innen ült át 2021-ben a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatói tisztségébe.

Borítókép: Magyar Nemzet