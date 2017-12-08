2017. december 8.,
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Ománban nyitunk nagykövetséget

Hír TV

2017. december 8., péntek 10:02

Évente 440 millió forintba fog kerülni a működtetés.

Az Ománi Szultánságban nyit nagykövetséget jövő szeptemberben Magyarország. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a külképviselet a fővárosban, Maszkatban lesz. A határozatban a kormány felkérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy azonnal kezdje meg a tárgyalásokat a külképviselet megnyitásáról. A kormányhatározat azt is leszögezi, hogy Magyarország rijádi nagykövetségének konzuli kerülete az Ománi Szultánság területével csökken.

A nagykövetség működtetésére 2019-től évente 440 millió forintot szán a kabinet.

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nagykövetségOmánKülgazdasági és Külügyminisztérium

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