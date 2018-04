Olyanok is Orbánra húzták be, akiknek munkájuk sincs

Narancsba borult Magyarország a vasárnapi választáson. A Fidesz–KDNP a 106 egyéni választókerületből 91-ben nyert, vidéken még kiemelkedőbb volt a kormánypártok sikere: 90 vidéki körzetből mindössze 3-at vesztett el.

A Fidesz egyetlen kampánytémája, a migrációs veszély a legkisebb településeken is mindenkihez eljutott. Bár sokak helyzete érdemben nem javult az elmúlt években, ez sem tudta kikezdeni a kormánypártok népszerűségét.

– És ha nem kap pénzt majd ezután, nem tud miből élni, akkor is a Fideszre szavaz?

– Akkor is! Kire szavazzak? Most jöjjenek a migránsok? Maga szerint? Aztán azoknak adják a sok pénzt? Amit Gyurcsány is akart? Meg a Jobbik?

– Ezt hol tetszett hallani?

– Hát tévébe!

(Szabó Sándorné)