2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Olyan vegyszereket árultak, amelyek teljes megsemmisüléshez vezethetnek

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 16:02, frissítve: csütörtök 16:14

Kétszázezer forint értékben árultak tiltott növényvédő szereket netes apróhirdetésekben magánszemélyek.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal novemberi akciója során leplezte le az illegális áruval kereskedőket. Az ellenőrök Pest megyében magyar nyelvű címkével nem rendelkező talajfertőtlenítő szert és gyomirtó szert vontak ki a forgalomból, míg Fejér megyében olyan szert találtak, amelyet csak külön vizsgával bíró szakember használhat.

Az illegális szerek egészségi hatása nem ismeretes, használatukkor a termés károsodhat vagy meg is semmisülhet, forgalomba kerülve pedig a fogyasztók egészségét is veszélyeztethetik.

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Nébihnövényvédő szer

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