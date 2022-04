Olvasom a nagyokosok elemzéseit arról, miért bukott el csúfosan az összefogott ellenzék

Megosztás itt:

„Olvasom a nagyokosok elemzéseit arról, miért bukott el csúfosan az immár teljesen összefogott ellenzék (is).

Nincs jobb muri, mint ezeket olvasgatni.

Tele vannak jó ötletekkel.

És persze vannak visszatérő, konstans állításaik – ezek egyike, hogy a sajtó egyoldalúsága okozta a vesztüket.

Ezt szeretem a legjobban.

Különösen, amikor az M1-et szapulják.

Ilyenkor a következő szokott eszembe jutni:

1.: Tíz (tizenkét?) éve azt írják, mondják, a közszolgálati televízió annyira, de annyira rossz, szakmaiatlan és nézhetetlen, hogy nem is nézi senki. Állandóan nézettségi adatokat lobogtatnak, amelyek szerint Magyarország legnézettebb tévéje az RTL, ezen belül is legnézettebb híradó az RTL híradója. Ami viszont egy ellenzéki propaganda-seggnyalás, Szellő Pityuval és Erős Antóniával az élen – de akkor mi a baj? (És állítólag az ATV is veri nézettségben a Hír TV-t, igaz, sok megmondóemberük szerint az ATV igazából már fideszes, ami azért elég vicces...)

2.: Ha a sajtó a hatalmat szolgálja, és ilyen körülmények között esélye sincs az ellenzéknek semmire, akkor valamit nem értek: Hogy a fenébe bukott meg szerte a világban a kommunizmus-szocializmus? Hát ott és akkor a sajtó aztán csak a hatalmat szolgálta, és semmilyen alternatíva nem létezett. (Érdekesség innen Magyarországról: a ma sajtószabadságot követelő és ellenzéki sajtómunkások és megmondóemberek zöme a Kádár-rendszerben is sajtómunkás és megmondóember volt. Hát nem cuki?)

Na szóval: Hogy a ménkűbe buktak meg a komcsik, ha minden a sajtón múlik?

Nem arról van szó, hogy tehetségtelen, üresfejű, gondolattalan, ócska seggfejek vagytok, és tőletek ennyire telik?

Ti ennyit tudtok.

Aztán a kormánybarát sajtóban találjátok meg a főbűnöst.

Annyira szánalmas...”

Fotó: Földházi Árpád