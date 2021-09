Olvasói levél: gusztustalan politikai rongálás Vásárhelyen

Megosztás itt:

„Megdöbbenve tapasztaltam az elmúlt napokban, hogy Vásárhely számos pontján, több forgalmas helyszínen is a Márki-Zay Pétert támogató feliratokkal csúfították össze a közterületet. Az ‘elkövetők’ nem kímélték még a járdát, sőt a díszburkolatot sem. Mi ez – kérdem én –, ha nem rongálás? Ki engedélyezte ezt a barbárságot? És ki fogja eltakarítani? Azért is szörnyű ez az egész, mert nincs is választási kampányidőszak, csak a balliberális ellenzéki pártok játszanak éppen valamiféle ‘szavazóshow-t’. Sajnálatos és szégyenletes, hogy városunkban – az új vásárhelyi ‘hatalmi elit’ számára – mindent felülír a politika és a hatalmi nyomulás, nem ismernek sem korlátokat, sem határokat. Hagyják békén az embereket, szálljanak ki a mindennapjainkból!” – írta Annamária.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Fotó: P24-olvasók, Facebook

promenad24.hu