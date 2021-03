Oltási munkacsoport: hazudnak a DK-s polgármesterek

Nem az a kérdés, mikor érjük el a harmadik hullám csúcsát, hanem hogy mikor indulunk el lefele az úgynevezett platóról - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Egyelőre semmilyen nyitás nem engedhető meg, de komoly esély van arra, hogy Magyarországon a legtöbb - vagy akár minden - uniós országot megelőzően válik szabaddá az élet, és szabad nyarunk lesz - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő a fiatalokhoz szólva azt üzente: már ne csak az idősek miatt, hanem maguk miatt is figyeljenek oda a védekezésre, a járványügyi előírások betartására, mert elhúzódóbb, fájdalmasabb lefolyású az új mutáns okozta fertőzés. A jelenlegi számok mellett, pillanatnyilag semmilyen nyitás nem engedhető meg, egy utolsó nagy közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy túl legyünk a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcspontján - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kereskedelmi és iparkamara, illetve a gazdasági élet szereplői által javasolt, boltokra vonatkozó változtatások bevezetésére akkor van lehetőség, ha a beadott oltásszám tekintetében Magyarország átlépi a 2,5 milliós határt - mondta Gulyás Gergely. 11 265 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 614 612-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 275 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 499 főre emelkedett. A még mindig folyamatosan növekvő járványügyi adatok indokolják a szigorú védelmi intézkedések fenntartását - mondta az országos tiszti főorvos. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1,8 millió embert beoltottak, ebből 595 ezren már a második adagot is megkapták. Április első napjaiban kezdik meg a mintegy 82 ezer, az oltásra március 24-éig regisztrált általános iskolai, gimnáziumi és óvodapedagógus kampányszerű oltási akcióját - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Azokban a magyarországi szociális intézményekben, ahol az átoltottság 90 százalék feletti, gyakorlatilag megszűnt a koronavírus-járvány - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. A tudatos egészségmegőrzést segítő, animációs, ismeretterjesztő filmsorozatot készített a Semmelweis Egyetem Kommunikációs igazgatósága. A KliniKaland nevet viselő sorozat első része a védőoltásokkal foglalkozik. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, a Társaság a Szabadságjogokért azt javasolta, hogy a migránsok is kapjanak elsőbbséget a koronavírus-oltásoknál. A politikus szerint a levélben - amelyet minden parlamenti frakcióvezetőnek megküldtek - az „álcivil egylet” azt javasolta, hogy a hátrányosabb helyzetben lévők kapjanak nagyobb figyelmet az oltási rendben. Az építőipar az elmúlt évek egyik sikerágazata, a további fejlődéséhez, a modernizáláshoz a magyar kormány partnerséget kínál az ágazat szereplőinek - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. ITM: Pénteken még jelezhetik szándékukat a vállalkozások a 23 milliárd forint keretösszegű egészségipari támogatási program előminősítésére, annak benyújtására pedig jövő szerdáig van lehetőségük. A magyar vetőmag-előállítás és -termesztés a hazai agrárium csúcsteljesítménye, a mezőgazdaság ezen szelete évente csaknem 190 milliárd forint értékű árut állít elő, amelynek fele exportra kerül - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. A Fidesz nehezen búcsúzott el az Európai Néppárttól, de ideje volt kilépnie a pártcsaládból - jelentette ki Novák Katalin, a Fidesz alelnöke a belgiumi VRT flamand közszolgálati tévének adott interjújában. Magyarország május 21-től féléves időtartamra veszi át az Európa Tanács elnöki pozícióját. Az Európa Tanács következő elnökeként a nyelvhasználati jogok kérdése, a családok megvédése a Covid-19 következményeitől, az európai emberek mielőbbi beoltása és a nemzeti közösségek védelme jelentik majd Magyarország fő teendőit - mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: Magyarország az ET elnökeként törekszik arra, hogy jóvátegye az elmúlt hónapokban hozott hibás brüsszeli döntéseket. A demokráciák alapvetően fontos értékeit ismét támadások fenyegetik, az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak közösen kell megvédeniük a stabilitást jelentő globális biztonságot, a demokráciát és a jogállamiságot - mondta az Európai Tanács elnöke. Az Európai Unió hét tagállama, köztük Lengyelország és Magyarország az atomenergia figyelembevételét szorgalmazza az uniós klímapolitikában - ismertette a lengyel sajtó a varsói kormánynak az Európai Bizottság vezetőinek címzett levelét. „Hosszú vita után sikerült csütörtök este az uniós állam- és kormányfőkkel megállapodnunk abban, hogy az unión belüli vakcinaelosztásnak vissza kell térnie az eredeti szolidáris, lakosságaranyos elosztási elvhez” - jelentette ki az osztrák kancellár. A koronavírus elleni oltás sokkal gyorsabban történne, ha a vakcinagyártó vállalatok betartották volna az Európai Unióval kötött beszerzési keretszerződésekben foglaltakat - jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A világon 125,5 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, a gyógyultaké 71 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátország április 1-jétől módosít határátlépési feltételein és felmenti a karanténkötelezettség alól azokat, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal vagy voltak már fertőzöttek - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. Megérkezett Bosznia-Hercegovinába az első vakcinaszállítmány, amelyet a nyugat-balkáni ország a vakcinák méltányos elosztására létrehozott COVAX-programon keresztül rendelt meg. Teljesítőképessége határához érkezhet az egészségügyi ellátórendszer Németországban az új típusú koronavírus járványának harmadik hulláma miatt - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter. Róma és Milánó fertőző betegségekre szakosodott kórháza is elindítja a Szputnyik V orosz vakcina kísérleti alkalmazását - jelentette az Ansa olasz hírügynökség. Oroszország kész a nyílt és politikamentes együttműködésre a Covid-19 elleni oltóanyag szállítása terén és nincs köze a vakcinációval kapcsolatban Nyugaton felmerült problémákhoz - jelentette Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Nagy hatékonysággal termelődik antitest a SARS-CoV-2 vírussal szemben várandós és szoptató nők szervezetében az mRNS-alapú vakcinák hatására - állapította meg egy kiterjedt amerikai kutatás. Peking lehetővé teszi a kínai fővárosban élő külföldi állampolgároknak, hogy beadassák maguknak a koronavírus elleni vakcinát. A kínai külügyminisztérium szankciókkal sújtott 9 brit állampolgárt és 4 jogi személyt válaszul arra, hogy az Egyesült Királyság más országokkal közösen szankcionált kínai állampolgárokat a Hszincsingban elkövetett emberjog-sértések miatt. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint az ujgur muszlim közösség emberi jogainak Kínában folyó súlyos megsértésére hívták fel a figyelmet azok a brit állampolgárok, akik ellen Kína szankciókat jelentett be. A török külügyminisztérium üdvözölte, hogy az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozójának csütörtökön elfogadott zárónyilatkozat az Ankara és Brüsszel közötti pozitív napirend szükségességét hangsúlyozta. Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor egy órával előre, hajnali 3 órára kell átállítani az órákat, ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. Még nincs döntés arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítást használják-e az Európai Unió tagállamai - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Több ezer, de akár több százezer érintettje is lehet az új, csomagküldős sms-csalásnak Magyarországon, de a kárt szenvedők száma valószínűleg elenyésző - mondta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Operatív törzs: kibertámadás érte az oltási regisztráció lekérdezését szolgáló honlapot. Véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat a húsvéti ünnepek előtt és után is, mert a betegek ellátáshoz folyamatosan szükség van a vérkészítményekre. A buszsáv szabálytalan használóit büntették a fővárosban, a kétnapos akció alatt 44 jogsértő ellen intézkedtek - tette közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Részleges sávlezárás lesz az Erzsébet hídon a hétvégén. Szombaton fél 7-től 13.30-ig az Erzsébet híd Pestre vezető oldalát, vasárnap ugyanekkor a híd Budára vezető oldalát mossák. A főváros újra megnyitja a gyalogosok és a kerékpárosok számára hétvégéken - az útszakaszt érintő beruházások megkezdéséig - a pesti rakpartot - tájékoztat a Főpolgármesteri Hivatal. Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának mai döntőjében. Az 52 kilogrammos Pupp Réka bronzérmet nyert a cselgáncsozók tbiliszi Grand Slam-viadalán. Két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet nyertek a magyar sportlövők a lengyelországi Wroclawban zajló nemzetközi versenyen. A Magyar labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága három bajnoki mérkőzésre csökkentette Bognár György, az OTP Bank Ligában hetedik Paksi FC vezetőedzőjének eltiltását.