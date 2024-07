Olimpiarendezéssel mentené a politikai karrierjét Karácsony Gergely

Megosztás itt:

A párizsi olimpia megnyitóját követően Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere találkozott Thomas Bachhal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével. Karácsony Gergely közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzése szerint egyetért Thomas Bachhal azzal kapcsolatban, hogy Budapest már most is képes lenne egy nyári olimpia megrendezésére.

Egyetértettünk abban, hogy Budapest már most is rendelkezik szinte az összes olyan sportlétesítménnyel, ami egy nyári olimpia megrendezéséhez szükséges. Azt azonban személyesen is tapasztaltam, hogy még az összehasonlíthatatlanul fejlettebb infrastruktúrával rendelkező Párizsnak is rendkívüli kihívás egy ekkora sportesemény megrendezése

– írta Karácsony Gergely, aki szerint ahhoz, hogy az említett nagyratörő tervek megvalósuljanak, a fővárosban komoly infrastruktúra-fejlesztésre van szükség.

