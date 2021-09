Olcsóbb lesz az alma, mint tavaly

Minden készen áll Ferenc pápa indulásához Budapestre - közölte a Vatikán. A Szentatya holnap reggel érkezik a magyar fővárosba, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, ahol a Hősök terén a zárómisét celebrálja majd. Ez lesz Ferenc pápa 34. külföldi útja, a járvány óta pedig a második. Februárban Irakba látogatott, azóta nem hagyta el a Vatikánt. A világnak ma égetően nagy szüksége van a keleti és nyugati kereszténység egységes tanúságtételére - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Budapesten. Az eucharisztikus lelkiségnek társadalomformáló ereje van és ez a lelkiség képes választ adni a 21. század kihívásaira is - mondta I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka. Az Emberi Méltóságért kitüntetést adományozta I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkának az Emberi Méltóság Tanácsa. Minden készen áll Ferenc pápa indulásához Budapestre - közölte a Vatikán. A szentszéki szóvivő az egyházfő látogatását „Európa szívében tett lelki zarándoklatnak” nevezte. Két vonattal mintegy 800 zarándok érkezett Erdélyből a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, köztük száz gyermek Déváról, az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézményekből. Hollik István: már több mint 200 ezren aláírták a kormánypártok petícióját. Jogszerűtlenül foglalkoztatta tanársegédként és adjunktusként Karácsony Gergelyt a Budapesti Corvinus Egyetem – közölte a Magyar Nemzet. Büszke arra a közel 10 évre, amit oktatóként töltött a Corvinuson - így reagált a Magyar Nemzet írására Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán. A következő 10-15 évben a vasút áll majd a hazai közlekedés-fejlesztés középpontjában - mondta az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. ITM-államtitkár: napokon belül bővül az álláskeresők elhelyezkedését ösztönző program. ITM: A következő 10-15 évben az uniós célokkal összhangban a vasút áll majd a hazai közlekedés-fejlesztés középpontjában. I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elhelyezte egy új budapesti ortodox templom alapkövét, amely három szent főpap nevét viseli majd. Húsz éve voltak a New York-i terrortámadások. Ennyi idő után is fájó szívvel emlékezünk a több ezer ártatlan áldozatra - nyilatkozta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: „Magyarország megvédi Európa határait. Azért dolgozunk, hogy ne történhessen meg soha többé olyan, ami húsz évvel ezelőtt New Yorkban.” Támogatásáról biztosította az EU Washingtont a terrorizmus elleni harcban. Boris Johnson: a terroristák a nyitott társadalomba vetett hitet akarták lerombolni. A terrorizmus elleni fellépés folytatódik, a NATO pedig továbbra is ki fogja venni a részét ebből a küzdelemből - jelentette ki Jens Stoltenberg, a katonai szövetség főtitkára, a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások 20. évfordulója alkalmából A koronavírus-fertőzöttek száma 223,8 millió, a halálos áldozatoké 4,6 millió a világon. Mások élete veszélyeztetésének gyanújával eljárás indult a korábbi francia egészségügyi miniszter ellen a koronavírus-járvány franciaországi kezelése miatt folyó eljárás keretében. Koronavírus - Koszovóban szeptember végére halasztották a tanév kezdetét. Mianmari puccs - Falusi milíciák csaptak össze a hadsereggel, többen meghaltak. Több mint 250 külföldi hagyhatta el Afganisztánt az elmúlt három napban. Megszólaltak a légvédelmi szirénák a Gázai övezet és Izrael határán. Az övezetből kilőtt rakétákat a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer megsemmisítette. Meghalt a volt portugál köztársasági elnök. Erdőtűz pusztít Spanyolországban. Tornádó ölt meg két embert egy olasz szigeten. November 14-én tartják meg Bulgáriában az újabb, idén a harmadik országgyűlési választásokat. Vadászati világkiállítás - A monumentális szarvasagancs-kaput a helyszínre szállították. Ötvenhat határsértőt tartóztattak fel egy csoportban Szegednél. Továbbra is az intenzív osztályon ápolják a háromszoros világbajnok labdarúgót, Pelét. A Ferencváros 25:25-ös döntetlent játszott a német Borussia Dortmund otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Labdarúgó NB I: Budapest Honvéd-Ferencváros 0:1