Olcsó szexklubban érte a halál a DK politikusát

A klubba mindössze 9 euró a belépő, amiért egyéves tagság és egy koktél jár. A klub fekete-rózsaszín színben játszó honlapján egy fiatal, fürdőruhás férfi képe fogadja a látogatókat. A közönség túlnyomó része is a férfiak közül kerül ki. Már a legközelebbi partit hirdetik, és egy szó sincs arról, hogy szilveszter éjszakáján itt halt meg 46 éves korában Homonnay Gergely, a DK politikusa.

A kiérkező mentők sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Olasz sajtóértesülések szerint többfajta kábítószergyanús anyagot is találtak nála, a kommentelők elmondása alapján ismert volt róla, hogy rendszeres drogfogyasztó. A most elhunyt Homonnay személyesen is közel állt a Gyurcsány családhoz, gyakran fotózkodtak együtt, az aktivista a DK legutóbbi kongresszusán vezérszónoki szerepet is kapott.

Szilveszterkor ő is vendége volt a klubnak, ahol széles italválaszték mellett hidromasszázs-medence, a víz tetején úszó labdákkal, társkereső játékok, a szerelmeseknek pedig privát kabinok is a rendelkezésére állnak.

Az összejöveteleket péntek esténként tartják, célja az ismerkedés, a vállalkozó kedvűeknek randevút is szerveznek, mindezt wellnessprogramokkal körítve.

Hír TV

