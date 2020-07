Októberig járják majd az országot a szűrőbuszok

hirdetés

Ez a komplex szűrési program abban különbözik az egyéb szűrőprogramoktól, hogy együtt végeznek vizsgálatokat az adott megye egészségügyi szolgáltatójával, amely ha szükséges, berendeli magához további vizsgálatokra, illetve kezelésekre a pácienst. Az egyéb szűrőkampányok ezt nem biztosítják: ott, ha kiszűrnek valamilyen problémát, azzal az érintett vagy elmegy a háziorvosához, vagy nem - érvelt a projekt hasznossága mellett Surján Orsolya helyettes országos tiszti főorvos, aki szerdán szintén jelen volt Tatárszentgyörgyön.

Surján Orsolya a Magyar Nemzetnek arról is beszélt: azért fókuszálnak éppen ezekre a vizsgálatokra a kormányhatározatban nevesített 37 felzárkózó településen, mert a magyar lakosságra a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések a legjellemzőbbek. A konkrét vizsgálatokról szólva közölte: valamennyi résztvevőnek a koleszterin- és vércukorszintmérésen felül EKG-t csinálnak, továbbá vizsgálják a perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület meglétét is. Akiket pedig ezeken az alapvizsgálatokon kiemelnek, azoknak akár szívultrahangot is végeznek a helyszínen tevékenykedő kardiológus és neurológus szakemberek, de nőgyógyászati vizsgálat, illetve méhnyakrákszűrés is elérhető.

Surján Orsolya közölte: azért is szerencsés, hogy kormányablakbusz is jelen van, mert a résztvevők itt regisztrálni tudnak az ügyfélkapun, így meg tudják tekinteni az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe feltöltött vizsgálati adataikat.

