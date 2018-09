Októberben derülhet ki, mennyivel emelkedhet az otthonápolási díj

„2010-ben született, 70 dekagrammal, 4 százalékot adtak neki az orvosok, a legsúlyosabb agyvérzést kapta” – Endre Hunorról, a kisfiáról mesélt. Felesége van otthon a gyerekkel, akinek az ápolásáért a jelenleg legmagasabb ápolási díjat kapja, azaz 52 800 forintot havonta.

Az otthonápoló szülők a Parlament előtt gyűltek össze péntek délután.

„Még mindig itt állunk, még mindig itt kell állnunk, de mi itt vagyunk és addig itt fogunkállni, amíg nem történik változás, hiszen az otthonápolást el kell ismerni munkaként, és azonnali ötvenezer forintos emelés kell és valós változás az érintettek életében. Itt már nincsen mire várni, csak a mi egyesületünk 1259 napja várja azt, hogy változás történjen, közben az emberek, akik otthon ápolják hozzátartozóikat az év 365 napján, napi 24 órában, mindenféle szünet nélkül, nem lehetnek betegek, mert akkor megszűnik az egészségügyi ellátásuk. Nincsen itt mire várni” – fogalmazott Csordás Anett, a Lépjünk, hogy léphessenek! vezetője.

Az otthonápolás díjának emelését sürgeti a Párbeszéd is. Az ellenzéki párt emlékeztetett arra, hogy a kormány még a nyáron azt ígérte, hogy szeptemberre emelik meg a juttatás összegét. „Mi azt gondoljuk, hogy most már abba kéne hagyni az egyeztetést és fizetést kéne emelni az otthonápolóknak, meg kéne adni azt, amit ők kérnek. Ez a mostani minimálbér, bruttó 136 ezer forint. Éppen ezért ma ott leszünk mi is a Kossuth téren, hogy támogatásunkról biztosítsuk az otthonápolókat” – fogalmazott még péntek délelőtt Kocsis-Cake Olivio országgyűlési képviselő.

A Jobbik szerint a kormány várhatóan arra fog hivatkozni, hogy idén azért nem tudják emelni az otthonápolás díját, mert nincs rá keret a költségvetésben. „Azért nem fogunk tervezetet kapni, mert nem lesz belőle honnan költségvetési keret. Én el tudnám képzelni, hogy honnan, a 640 milliárdos tervezett cicomaberuházások, na azokat például mindjárt törülni lehetne és annak töredékéből ez a kérdés megoldható” – nyilatkozta Varga-Damm Andrea.

Októberben már kiderülhet, hogy mennyivel emelkedhet jövőre az otthonápolási ápolás díja – erről Rétvári Bence beszélt a Hír TV-nek. „A nyár folyamán több körben egyeztetések zajlottak le, sok szervezettel egyeztettünk, ezek folytatódni fognak és a kormány elé is heteken belül bekerül az a javaslatcsomag, ami az ápolási díj további növelésere tartalmaz javaslatot, ezután fog a kormány dönteni. Még az idei évben a döntés meg fog születni és január 1-től tovább bővülő körben tudjuk az ápolási díjban részesülők számára akár az ápolási díjat, akár az egyéb szolgáltatásokat biztosítani” – fogalmazott az Emmi államtitkára.

Az otthonápoló családok október 26-ára szerveznek újabb demonstrációt a Pénzügyminisztérium elé, amennyiben addig nem történik érdemi változás.