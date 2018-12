Október óta többen veszik igénybe a hajléktalanellátást

A hideg miatt egyre többen vannak a melegedőkön és a hajléktalanszállókon. Sokvári Sándor korábban rendőrök kísérték át ide egy közeli parkból, ő azt mondja nem fogja a szabad ég alatt tölteni az éjszakákat a következő hónapokban. „Ez a legnagyobb segítség. Én az utcát el sem tudtam képzelni soha, csak véletlen kerületem ebben a helyzetben, hogy meghaltak a szüleim, de nem is kívánom senkinek” – fogalmazott a férfi.

Az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára szerint a ellátórendszer felkészült arra, hogy még több fedél nélkül élőnek nyújtson segítséget. „Aki szeretne bejönni hajléktalanszállókra, azt tudja fogadni a hajléktalan rendszer, országosan, 84 százalékos a kihasználtság, ez Budapesten alacsonyabb 81-82 százalék. Október közepe óta több mint 1300-zal nőtt a kihasznált férőhelyek száma. Tehet ennyivel vannak többen, akik korábban nem, ma pedig igénybe veszik” – fogalmazott Fülöp Attila.

A tárca egyúttal több pályázattal segíti az ellátórendszert. 84 millió forintos pályázatot írtak ki a hajléktalanellátásban közreműködő szervezetek fejlesztésére, amelyre január 15-ig lehet pályázni és a fedél nélkül élők ellátására is jut forrás. „Van egy program, ami jelenleg is fut, és hajléktalan emberek napi egyszeri étkezéshez jutnak. Ez azt jelenit, hogy minden nap 4000 honfitársunk kap egyszeri melegételt. Ez a program 2020 végéig el fog tartani” – tette hozzá Fülöp.

A téli fagyok miatt a melegedők nyitva tartását meghosszabbították. Ez azt jelenti, hogy reggel 8-tól este 6-ig, illetve hétvégén is nyitva vannak.

A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy telefonhívással is segítsék a krízisautók munkáját. „Annyit meg kell tenni, azt gondolom ez állampolgári kötelezettségünk is, hogy legalább a diszpécser számot hívjuk. Erre, hál' Istennek nagyon sok jó példa van. A krízisautók, a téli időszakban működő diszpécserszolgálatokhoz tartó krízisautók folyamatosan mennek és működnek. Ide, ebbe a lábadozóba is, ahol most vagyunk, hétvégén is érkezett olyan beteg ember, akit vidékről kellett felhozni, mert itt lehetett megoldani az ő biztonságos ellátását. Tehát ezek a lehetőségek rendelkezésre állnak” – emelte ki Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

A több mint nyolcvan nappali melegedő működtetésére mintegy 140 millió forintos keret áll rendelkezésre.