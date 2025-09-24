Október elsejétől negyedmillió anya fizetése emelkedik meg azonnal

Megosztás itt:

De nem csak rájuk vonatkozik a kormányzati adócsökkentési program: a négy és többgyermekesek már évekkel ezelőtt búcsút mondtak az szja-nak, a kétgyermekesek pedig ezután fognak. Összesen nagyjából egymillió nő válik adómentessé – írja az Origo.

Már csak nagyjából egy hetet kell várniuk a háromgyermekes anyáknak ahhoz, hogy végleg búcsút inthessenek az élet egy szükséges, de nem annyira kellemes velejárójának, a személyi jövedelemadónak (szja). Október elsején ugyanis életbe lép az a passzus, amely az életük végéig szja-mentességet garantál a háromgyermekes nőknek – függetlenül a gyermek életkorától. Mint arra az adóhivatal a napokban rámutatott, a kedvezményre minden anya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. Az szja-mentességet jelentő kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A tájékoztatás szerint a kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Másképpen: a háromgyermekes anyák keresete teljes egészében mentesül a személyi jövedelemadó alól, felső összeghatár nincs.

Régi történet

Az egykulcsos, arányos személyi jövedelemadózás 2011-ben lépett életbe idehaza és az új rendszer már a kezdetektől családbarát volt, ugyanis az első pillanattól járt kedvezmény a gyermekek után. Az Orbán-kormány aztán időről időre újabb elemeket illesztett be, ilyen volt például a 2015-től élő első házasok adókedvezménye, vagy később 2022-ben a 25 évnél fiatalabbak és 2023-tól a 30 év alatti anyák kedvezménye. Fontos dátum volt 2020. január elseje, azóta alkalmazható ugyanis a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége. A kormány azóta várta a megfelelő pillanatot arra, hogy az intézkedést kiterjessze a háromgyermekes anyákra is – ez most jött el.

A nemzetgazdasági miniszter év eleji közlése szerint a négygyermekes anyák évek óta élő mentessége 65-70 ezer nő számára garantál szja levonása nélküli keresetet. A háromgyermekesek most hatályba lépő mentessége pedig további 200-250 ezer anyát érinthet. Vagyis akár negyedmillió nőnek nem kell október elsejétől foglalkoznia a 15 százalékos személyi jövedelemadóval. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy alapesetben ennyivel emelkedik a kereset.

Fotó: linda.nl