Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választásokat az államfő

A kormány továbbra is kiáll a „Stop Soros” törvénycsomag és a migránsok betelepítését tiltó alkotmánymódosítás mellett, mert azok Magyarország és a magyar emberek védelmét szolgálják - közölte Hollik István kormányszóvivő. A távozó brüsszeli Európai Bizottság még elvégzi a piszkos munkát a bevándorláspárti erőknek – reagált az EB bejelentett eljárásaira a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Gát Ákos Bence: a magyar alkotmányban erősebben jelenik meg a jogállamiság, mint az unió alapszerződésében, amelyből inkább az derül ki, hogy az EU-nak nincs hatásköre beleszólni minden tagállami kérdésbe a jogállamiságra hivatkozva. Több mint nyolcszázmillió forintra pályázhatnak köznevelési intézmények többek között tehetséggondozó programok és tanulmányi versenyek rendezésére a Nemzeti Tehetség Program keretében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tavaly a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et 6 százalékkal, míg a felsőoktatási képzési díjakra igénybe vehető Diákhitel 2-őt 34 százalékkal több diák vette igénybe az egy évvel korábbinál - mondta Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A kormány 16,4 milliárd forinttal megemelte a Komplex Útfelújítási Program pénzügyi keretét - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Ezüstérmes lett és különdíjat is kapott a szervezet vérellátó rendszerét modellező magyar megoldás a Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyen. Erdélyi újszülöttek kaptak jelképes értékű ajándékcsomagot Kolozsváron a magyar államtól, amelyet Lőrinczi Zoltán, az Emmi helyettes államtitkára adott át családoknak. A rendszerváltozás - minden hibájával és hiányosságával - az elmúlt két évszázad nagy történelmi fordulópontjai közül az egyik, ha nem a legpozitívabb esemény – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Tusnádfürdőn. Az ellenzéki pártok azért akarják megdönteni a kormányt és elzavarni a Fideszt és a KDNP-t, hogy pénzhez és hatalomhoz jussanak – mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti bizottságának elnöke Tusnádfürdőn. Szili Katalin szerint el kell érni, hogy az Európai Unió is foglalkozzon az unión belüli őshonos kisebbségek jogaival. A miniszterelnöki megbízott Tusnádfürdőn beszélt az európai jogvédelemről. Az EP-választásokon nem dőlt el a migrációval kapcsolatos politikai harc, de van remény arra, hogy egy hosszú küzdelem végén a migrációt ellenző politikai erők győzzenek - jelentette ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az Európai Bírósághoz fordult az Európai Bizottság, a harmadik szakaszba léptetve ezzel a „Stop Soros” törvénycsomag miatt még tavaly júliusban Magyarország ellen megindított kötelezettségszegési eljárást. Új magyar brandek felépítését szorgalmazta Varga Mihály pénzügyminiszter Tusnádfürdőn egy, a versenyképesség témájában rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Lengyelország Andrzej Duda elnök jelenlegi kabinetfőnökét és külpolitikai államtitkárát, Krzysztof Szczerskit javasolja a biztosi posztra - közölte Mateusz Morawiecki kormányfő. A Brexit e szakaszában is lehetséges egy új megállapodás az EU-val, de ennek nem lehet része az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határellenőrzés bevezetésének megelőzését célzó tartalékmegoldás - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke telefonon beszélt Boris Johnson új brit kormányfővel, és arra figyelmeztette, hogy semmiképp nem tárgyalható újra az Egyesült Királyság európai uniós kiválási feltételrendszeréről megkötött s Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója arra intette a közösség bennmaradó 27 tagállamát, hogy Boris Johnson új brit miniszterelnök követelései elfogadhatatlanok a brit kilépési szerződés visszavonásáról. Felborult több, migránsokat szállító gumicsónak a Földközi-tengeren a líbiai partok közelében, mintegy 150 ember halhatott meg - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) számára titkos információkat gyűjtő 17 iráni állampolgár közül egyesek korábban a teheráni védelmi minisztérium alkalmazottai voltak - közölte az iráni igazságügyi szervek szóvivője. A Ciszjordániát részben irányító Palesztin Hatóság egyetlen, Izraellel kötött egyezményt sem fog végrehajtani a továbbiakban - jelentette be Mahmúd Abbász palesztin elnök. Törökország a hadsereg és a hírszerzés összehangolt munkájának eredményeként „ártalmatlanította” Észak-Irakban az erbíli török főkonzulátus egyik munkatársa ellen elkövetett gyilkosság két kitervelőjét - jelentette az NTV török hírtelevízió. Nemkívánatos külföldi nem kormányzati szervezetnek minősítette az amerikai Atlanti Tanácsot az orosz főügyészség. Az amerikai szövetségi agrárminisztérium 16 milliárd dollárral készül megsegíteni a farmereket - jelentette be Sonny Perdue agrárminiszter. Észak-Korea két rövid hatósugarú ballisztikus rakétát lőtt fel az ország keleti partvidékén. A Koreai Központi Hírügynökség elmondta ez egy figyelmeztetés volt Dél-Koreának, hogy hagyjon fel az USA-val közös hadgyakorlataival. Teherűrhajót indított a SpaceX cég a Nemzetközi Űrállomásra. Egy fegyveres csoport mintegy 750 kilogramm aranyat és más nemesfémeket rabolt el Sao Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőterének teherszállító termináljáról, Brazíliában. Többen megsebesültek egy chilei rendőrőrsön elkövetett robbantásban. Előre kitervelt emberölés kísérlete miatt indítványozta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség annak a 75 éves férfinak a letartóztatását, aki szerdán egy sörétes fegyverrel rátámadt volt élettársára egy kecskeméti áruházban. Mávinform: pótlóbuszok járnak Örkény és Dabas között. Világháborús bombát hatástalanítanak ma Budapesten, a Városligetben. Emiatt a VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több trolit és buszt érint. Elásott holttestet találtak a rendőrök egy dávodi ház udvarán - közölte a rendőrség. Teherautóval ütközött és a helyszínen belehalt sérüléseibe egy motoros Csákvárnál - közölte a rendőrség. A Városligetben talált világháborús bomba hatástalanítása miatt több troli és busz is módosított útvonalon közlekedik ma délelőtt - közölte a BKK. Pályakarbantartás miatt változik a 3-as és 69-es villamos menetrendje két hétvégén is - közölte a BKK. A Fehérvár FC 1:0-ra legyőzte a liechtensteini FC Vaduzt a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében. A Debrecen 3:0-ra kikapott a Torino FC vendégeként a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében. Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes világbajnokságon. Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda-válogatott 12:10-re kikapott az olasz csapattól a vizes világbajnokság elődöntőjében, így eldőlt, hogy a dél-koreai Kvangdzsúban nem szerzett olimpiai kvótát. Stollár Fanny két szettben kikapott a spanyol Paula Badosa Giberttől a Palermóban zajló salakpályás női tenisztorna nyolcaddöntőjében. Suhajda Szilárd elérte a 8611 méteres K2-t; ezzel ő lett az első magyar hegymászó, akinek sikerült feljutnia a Föld második legmagasabb hegycsúcsára.