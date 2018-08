Oktatáson keresztül vezetnék vissza a munkaerőpiacra a rászorulókat

A Borsod megyei Hejőszalontán évek óta mezőgazdasági munkára képezik az ott élőket, ehhez pedig több tanfolyamot is indítottak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Sok tantárgy volt, sok mindent tanultunk. De ebből a faültetés, a metszés az, ami az én számomra megfelelő volt. Paprikát ültettünk, próbáltunk trágyázni, mi a trágya, miből készül, mire használjuk” – mesélte Csipkés Leila.

Van, aki a saját kiskertjét szeretné művelni, mások a falu közmunkaprogramjában vesznek részt az iskola elvégzése után.

„Már több éve benne dolgozom, tanfolyamot is elvégeztem, háztáji növénytermesztés, tartósítást. Nagyon szeretek itt dolgozni, fóliába, de ugyanúgy kint szabad földön is, több éve már dolgozom” – nyilatkozta Rontó Mária.

A falu polgármestere 2013 óta pályázik a Startmunkaprogram keretében különböző tanfolyamok szervezésére. Anderkó József azt mondta: az oktatás elvégzése után minden negyedik ember el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. Bolti eladóként, konyhai kisegítőként és szakácsként is többen találtak már munkát. A legutóbbi mezőgazdasági tanfolyamon 22-en vettek részt, mindenki sikeresen vizsgázott.

„Mi úgy gondoljuk, hogy a hejőszalontaiak a mezőgazdaságból tudnak, nem mondom, hogy megélni, de valami kisegítést kapni. Itt nagyok a telkek, 800 négyszögöles általában, nagy kerttel rendelkeznek. Gyerekkorunkban is az volt a hagyomány, hogy a szüleink termeltek, és most megpróbáljuk azt, hogy akinek kertje van, az művelje meg, és akkor egy kis szaktudást szerezzen. Most már sajnos mindenhez szaktudás kell, mert a mostani gyerekek nem tanulják az iskolában. Nincs politikai kert. Most mi megpróbáljuk ezt meg pótolni” – nyilatkozta a településvezető.

A hejőszalontai önkormányzat mintegy három hektáros saját területen, és magánkertekben is gazdálkodik. A megtermelt zöldség, gyümölcs egy részét a falu közétkeztetésében hasznosítják, a többit pedig a piacon értékesítik.