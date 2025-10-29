Okosabbak lesznek a diákok, vagy csak a gépek? A MI dilemmája az oktatásban
Megosztás itt:
2025. október 29., szerda 09:14
| Hír TV
A mesterséges intelligencia (MI) már nemcsak a hírekben szerepel, hanem bekopogtatott az iskolák ajtaján is. De vajon segítőtársat vagy veszélyforrást látunk benne? A Napindítóban ma azt a forró témát járjuk körül, hogyan alakítja át az MI az oktatást, milyen új lehetőségeket nyit, és milyen kihívások elé állítja a diákokat, a tanárokat és az egész rendszert.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ami eddig csak következtetés vagy gyanú volt, az most úgy tűnik, nyílt beismeréssé vált. Budai Gyula szerint a Tisza Párt köreiben kimondták: a nyugdíjakat „meg kell sarcolni”. Azt elemezzük, mit jelent ez a kijelentés, mennyire támasztja alá a kormány korábbi figyelmeztetéseit, és milyen konkrét veszélyeket rejt Magyar Péterék politikája a magyar nyugdíjasokra nézve.