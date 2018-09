Oknyomozó újságírásra sem sajnálja a pénz a Soros-alapítvány

2018. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK KÖVÉR LÁSZLÓ: A 2019-ES EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS A KONTINENS JÖVÕJÉRÕL SZÓL MAJD M1. TARLÓS ISTVÁN LESZ A FIDESZ FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE 2019-BEN NÉPSZAVA. NAGY ISTVÁN: MEG KELL ÕRIZNI A SOKSZÍNÛ AGRÁRTERMELÉSI SZERKEZETET. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ALAPTÖRVÉNY-ELLENESNEK TALÁLTA ÉS MEGSEMMISÍTETTE A NYUGDÍJTÖRVÉNY EGYIK BEKEZDÉSÉT. A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKE SZERINT A SZAKKÉPZÉSI RENDSZERBEN A GYAKORLATI OKTATÓKAT A MAGASABB BÉRREL KELLENE MEGBECSÜLNI. KSH: JÚNIUS-AUGUSZTUSBAN 3,7 SZÁZALÉKOS VOLT A MUNKANÉLKÜLISÉG. 150 EZER FORINTOS MINIMÁLBÉR VÁRHATÓ 2019-TÕL VILÁGGAZDASÁG. VARGA MIHÁLY: A FOGLALKOZTATÁS BÕVÜLÉSE A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉNEK KÖSZÖNHETÕ. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSÁN KERESZTÜL ÖSZTÖNÖZHETÕ TOVÁBB A NÖVEKEDÉS. MNB-ALELNÖK: A NYUGDÍJPÉNZTÁRAK VÁLLALJANAK NAGYOBB SZEREPET A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉBEN. AZ LMP NEM INDÍT ÖNÁLLÓ JELÖLTET AZ IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON, A BUDAPESTI XVI. KERÜLETBEN. DK: A FÕVÁROSNAK TÖBB FORRÁST KELL BIZTOSÍTANIA A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRA ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA. MÁV: FELSZÁMOLJA A MÁV A VASÚTI TERÜLETEKEN LÉVÕ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓKAT. PAVLO KLIMKIN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA RÖVID IDÕN BELÜL KIUTASÍTJA A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT, AMENNYIBEN MAGYARORSZÁG NEM HÍVJA VISSZA. A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULÁTUS ALKALMAZOTTAI VALÓJÁBAN NEM SÉRTETTÉK MEG A NEMZETKÖZI JOGOT - DMITRO TUZSANSZKIJ KÜLPOLITIKAI SZAKÉRTÕ. A KMKSZ ELNÖKE MAGYARÁZATOT KÉRT AZ UKRÁN HATÁRÕRSÉG PARANCSNOKÁTÓL A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK VEGZÁLÁSA MIATT. JURIJ LUCENKO, FÕÜGYÉSZ: AZ UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT NYOMOZÁST INDÍTOTT A KÁRPÁTALJÁN KIADOTT MAGYAR ÚTLEVELEK ÜGYÉBEN. SZBU: MÉG NEM INDÍTOTT NYOMOZÁST AZ UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT A KÁRPÁTALJÁN KIADOTT MAGYAR ÚTLEVELEK ÜGYÉBEN. LEMONDOTT VALENTIN POPA, ROMÁN OKTATÁSI MINISZTER. A MINISZTER AZUTÁN MONDOTT LE, HOGY A PÁRTELNÖK ÕT TETTE FELELÕSSÉ, AMIÉRT AZ RMDSZ FELFÜGGESZTETTE PARLAMENTI EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT A KORMÁNYKOALÍCIÓVAL. RMDSZ: A ROMÁN KORMÁNY TÖRÖLTE A MAGYAR DIÁKOKAT HÁTRÁNYOSAN ÉRINTÕ RENDELETÉT, ÚJRA MAGYAR TANÍTÓK OKTATHATJÁK A ROMÁN NYELVET AZ ELEMI ISKOLÁKBAN. ÕRIZETBE VETTE A SZLOVÁK RENDÕRSÉG JÁN KUCIAK OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓ ÉS MENNYASSZONYA MEGGYILKOLÁSÁNAK GYANÚSÍTOTTJAIT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ AUTÓIPAR TERMELÉSI ÉRTÉKE JÖVÕRE MEG FOGJA HALADNI A 10 EZER MILLIÁRD FORINTOT. SZKRIPAL-ÜGY: AZ OROSZ HADSEREGBEN SZOLGÁL AZ OROSZ FÉRFI, AKIT A BRIT ÜGYÉSZSÉG AZZAL VÁDOL, HOGY IDEGMÉREGGEL GYILKOLT NAGY-BRITTANIÁBAN. A NÉMET PILÓTÁK IS CSATLAKOZTAK A RYANAIR PÉNTEKI SZTRÁJKJÁHOZ, 250 EURÓPAI LÉGI JÁRATOT TÖRÖLTEK. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK: A BREXIT UTÁN NAGY-BRITANNIA VONZANI FOGJA A LEGFÉNYESEBB ELMÉKET ENSZ-KÖZGYÛLÉS. AMERIKAI-BRIT SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSRÓL TÁRGYALT DONALD TRUMP ÉS THERESA MAY. DONALD TRUMP SZERINT HA NEM ÕT VÁLASZTOTTÁK VOLNA MEG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKÉNEK, HÁBORÚ LENNE ÉSZAK-KOREÁVAL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK AZZAL VÁDOLTA KÍNÁT, HOGY BE AKAR AVATKOZNI A NOVEMBERI, ÚGYNEVEZETT FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOKBA ENSZ-BIZTONSÁGI TANÁCS. DÖNTÖTT AZ EURÓPAI LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG: NÉMETORSZÁG RENDEZI A 2024-ES EURÓPA-BAJNOKSÁGOT. SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY MOTORKERÉKPÁROS KOZÁRMISLENY KÖZELÉBEN, AZ 57-ES FÕÚTON, A MOTOROS SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY NYERGES VONTATÓ AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. BKK: KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK MIATT OKTÓBERBEN, EGY-EGY HÉTIG NEM LEHET MAJD HASZNÁLNI A LIBEGÕT ÉS A BUDAVÁRI SIKLÓT. EMELI 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.