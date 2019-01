Odáig is elmennek, hogy a politikai érdek fontosabb a gyermekek jövőjénél?

Az elmúlt hétvégén zajlott tüntetésen az egyik pedagógus szakszervezet a PDSZ vezetője bejelentette, hogy ők is csatlakoznak az egyelőre szervezés alatt álló január 19-i megmozduláshoz. Ezen a napon tartják egyébként a középiskolákban a központi írásbeli felvételiket is, a hír meglehetős riadalmat keltett az érintett családokban.

Rétvári Bence államtitkár azzal kapcsolatban, hogy ez az akció mennyire veszélyezteti a felvételit a Hír TV-ben azt mondta: „az iskolákban mindig a gyermekek érdeke az első, mi is így fogunk eljárni, vannak egyes szakszervezeti vezetők, akár a Pedagógusok Szakszervezetének vezetői között is, akik az érdekképviseletet és a pártpolitikát összekeverik, és akik máskor kínosan ügyelnek arra, hogy mások ne, más szakszervezeti vezetők pártpolitikusokkal megnyílvánuljanak, ők pedig egy nyíltan pártpolitikai összefogás részeként tüntettek az elmúlt időszakokban.”

Az államtitkár hangsúlyozta, most nem voltak annyira kényesek, hogy a szakszervezet az nem pártpolitika, nem zavarta őket, hogy pártzászlók előtt és pártzászlók mögött tüntetnek. „Mi mindent meg fogunk tenni, hogy minden zavartalanul menjen az iskolákban: ezt az előző években is sikerült megtenni, most is meg fogjuk tenni. Az meg a szakszervezetek belső ügye, hogy mennyire bíznak azokban a vezetőkben, akik nem az érdekképviselettel foglalkoznak, hanem azzal, hogy hogyan lehet a pártpolitikában valamilyen helyet foglalni, helyzetbe kerülni” – fejtette ki Rétvári.

Hozzátette: senkinek nem érdeke, hogy a gyermekek jövője legkisebb mértékben is veszélybe kerüljön, „nem hiszem, hogy bárki részéről, akár politikailag, akár érdek-képviseleti szervezetből az egy jó húzás, hogy ha családok ezrei adott esetben elkezdenek aggódni, az a fontos, hogy a gyermekek számára a továbbtanulás lehetőségét mindenhol biztosítsuk, és mindemellett ha valaki érdekképviseletként akar tárgyalni, őket is meghívjuk a Köznevelési Kerekasztalba, ez az egyeztetésnek a módja. Ha esetleg nem hagytak volna ki 10 alkalmat ezekből az egyeztetésekből, akkor ők is előrébb lennének.”