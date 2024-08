Óbuda fideszes frakcióvezetője szerint új választást kellene kiírni a kerületben + videó

Megosztás itt:

A Központi Nyomozó Főügyészség a hét közepén jelentette be: gyanúsítottként hallgatták ki Óbuda polgármesterét a 2022 óta húzódó korrupciós ügyben.

Pénteken pedig már Kiss László letartóztatásáról döntött a bíróság – erről tájékoztatta híradónkat a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Szabó József elmondta: a III. kerület vezetőjét szeptember 16-áig zárják el.

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását egy hónap időtartamra. Arra figyelemmel, hogy a megalapozott gyanú megállapítható az ő esetében, és különös okok közül pedig a bizonyítékok esetleges befolyásolásának a lehetősége is felmerült. Ezért döntött így a bíróság

– hangsúlyozta Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője.

Kiss László ügyvédje a Napi aktuálisban pedig megerősítette: a polgármester rács mögé kerüléséhez hozzájárult, hogy az egyik gyanúsított vádalkut kötött.

A polgármester úr korábbi munkatársa egyezséget kötött az ügyészséggel, saját érdekei mentén nyilvánvalóan természetesen, egy nagyon kedvező büntetési tételben állapodtak meg. Egy 5-től 15-ös fenyegetettség mellett ennek az úrnak összesen 14 hónapot kell fogházban tölteni, ami úgy gondolom, most a 15 évhez képest egy kedvező eredmény

– mondta Zamecsnik Péter, Kiss László ügyvédje.

Zamecsnik Péter rámutatott: hivatali vesztegetés elfogadása, közbeszerzési eljárás befolyásolása és pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást Kiss László ellen.

A helyzet az olyan, amivel még senki sem találkozott Magyarországon!

– világított rá Puskás Péter, a III. kerületi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Óbuda fideszes frakcióvezetője aláhúzta: október 1. és 15-e között meg kellene alakulnia a III. kerületi képviselő testületnek, ha a polgármester továbbra is letartóztatásban lesz, akkor fizikailag nem lehet jelen az ülésen. Puskás Péter rávilágított, hogy a létrejövő testület három tagja is gyanúsítottja az ügynek. A politikus abszurdnak nevezte, hogy akár büntetés-végrehajtás intézményéből jelentkezne be a régi-új polgármester, a frakcióvezető szerint inkább új választást kellene tartani.

Politikailag tisztább helyzetet hozna, ha új választást írnának ki a III. kerületben

– erről már a Szent István Intézet igazgatója beszélt a Vezércikkben. Máthé Zsuzsa hozzátett: a Demokratikus Koalíció ügyeitől hangos a közélet, Óbuda Gyurcsány-párti polgármesterének ügye pedig teljesen méltatlan helyzetbe hozza az egész kerületet.