Óbuda-Békásmegyer elnyerte a Befogadó Magyar Település címet

A díjat a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 2011-ben díjat alapította, melyet kétévente ad át azoknak a településeknek, amelyek elkötelezettek a hozzáférhető települési környezet megvalósítása, az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő településpolitika folytatása és a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés kialakítása mellett.

Idén 15 település pályázott a díjra, ebből három nyerte el a címet. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata mellett a XIII. kerületi önkormányzat és Gyula város önkormányzata részesült az elismerésben.

Óbuda-Békásmegyer befogadó jellegét tükrözi maga az a szemlélet, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett az esélyegyenlőség biztosítása mellett. A kerület vezetése a döntés előkészítő és végrehajtó folyamat során szem előtt tartja az egyenlő esélyű hozzáférést, a párbeszéd fontosságát, rugalmasan reagál a szükségletekre, igényekre és a felmerülő kérdésekre adekvát válaszokat ad.

Kiemelten fontos, hogy a kerületben a fogyatékkal élők esélyt kapjanak egy jobb életre, életminőségük javítására. Ezt célozva az önkormányzat támogatási rendszert dolgozott ki, széles palettán mozgó szociális ellátórendszert működtet, civil szervezetekkel együttműködik.

2011 óta Fogyatékosügyi Kerekasztal működik a kerületben, amely azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a kerületi fogyatékkal élők helyzetét, életkörülményeit, feltérképezze a fejlesztés és segítségnyújtás lehetőségeit, elősegítse a területen dolgozó szakemberek, az érdekképviseleti szervek, az érintett fogyatékos személyek, valamint az önkormányzat közti kapcsolattartást.

Annak érdekében, hogy a különböző, ugyanakkor mégis egymáshoz kapcsolódó területeken jól láthatóak legyenek a megoldandó feladatok, komplex programokat dolgozott ki az Önkormányzat áttekintve az egészségügy, a környezetvédelem, a szociális ellátások és a városfejlesztés témakörét.

A négy kiemelten fontos fejlesztési program a stratégiai gondolkodás jegyében készült:

Ezek az önkormányzat 2017-2019-es időszakra vonatkozó terveit mutatják be, melyek mindegyike tartalmaz olyan részleteket, melyek fogyatékosokat is érintenek és az esélyegyenlőség biztosítását célozzák. Ezekben is aBefogadÓbuda szemlélet tükröződik.

Az Óbudai Egyesített Bölcsődék 1998 óta fogad SNI-s gyermekeket, jelenleg ezt az önkormányzat támogatásával, önként vállalt feladatként végzi, továbbá a 11 óvodából 10 székhelyen, ezen belül 25 telephelyen integrálnak SNI-s gyereket és 4 iskolában biztosított a fogyatékos gyermekeknek speciális ellátás.

A bölcsődékben és az óvodákban az elmúlt években számos szakember státusszal bővült a szakdolgozói létszám, így logopédus, humánkineziológus, gyógytornász, és gyógypedagógus is segíti a nevelők munkáját.

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1960-ban nyitotta meg kapuit az ellátottak előtt. Itt több szolgáltatás (támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, pszichiátriai betegek nappali ellátása) is segíti a célcsoportba tartozók hasznos időtöltését, fejlesztését és a védett munkahelyen történő munkavállalást.

Az EMMI javaslatára a fejlesztő foglalkoztatás – módszertani szempontból – jó gyakorlati helyszíne az intézmény.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, illetve a fenntartásában működő intézménynek szoros és szerteágazó együttműködésben dolgoznak azokkal az Alapítványokkal és civil szervezetekkel, amelyek a sérült vagy fogyatékkal élő emberek segítését végzik.

2015-ben az Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatala elnyerte a Fogyatékosság-barát Munkahely címet, majd 2018-ban a díj bronz fokozatát az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ vehette át.

A tavalyi évben a teljes kerület akadálymentesítési felmérése megtörtént, ennek eredményeképpen elkészült térkép a Rute4U applikáción keresztül is elérhető.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tiszteli múltját, hagyományait, az elért eredményeket, az értékeket, ugyanakkor nyitott az innovatív megoldások iránt is. Természetesen további olyan új szolgáltatások, fejlesztések is megvalósulnak a kerületben, amelyekkel a fogyatékkal élő emberek esélyeit növelik a társadalmi integrációra.

A megújult Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2018. szeptember 14-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület.

Az önkormányzat teljes mértékben elkötelezett abban, hogy minden kerületi polgár számára megteremtse az esélyegyenlőség lehetőségét. A kerület szolgáltatásai, rendezvényei, kiterjedt szociális ellátórendszere, kulturális- és sportprogramjai mind azt a célt szolgálják, hogy a III. kerület vonzó legyen minden itt élő számára.