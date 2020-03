OBH: új tárgyalási protokoll lép életbe

19-re nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Hosszú harc várható, amihez óriási lelki erőre van szükség - erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. A magyar jogrend alkalmas arra, hogy a kormányt a hatékony és gyors védekezésre eszközökkel ruházza fel, mi pedig nem fogunk habozni, hogy ezeket alkalmazzuk - jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta: az idei és a már tervezés alatt álló 2021-es költségvetést is teljesen újra kell gondolni a koronavírus-járvány miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta: felmérhetetlenül súlyos gazdasági következményekkel kell szembenézni. Németország hamarosan dönthet arról, hogy kivételt tesznek az elrendelt exporttilalom alól és Magyarországra szállítják a korábban megrendelt védőfelszereléseket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az egyetemeken elkezdődött az oktatásmentes időszak. Ezt követően március 16-tól 20-ig előrehozott tavaszi szünet, ezt követően pedig távoktatás lesz. Szünetel a személyes ügyfélfogadás az ország valamennyi ügyészségén - olvasható az ügyészségi honlapon. A koronavírus-fertőzés miatt a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel mától felírási igazolás nélkül is kiváltható a hozzátartozó gyógyszere. Az idős embereknek nyújtott segítség fontosságára hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány közepette a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Dömötör Csaba elmondta: a kormány már korábban döntött arról, hogy a védekezés keretében tájékoztató kampányt indítanak. Magyarország rendelkezik megfelelő számú lélegeztető géppel és a testen kívüli légzést biztosító műtüdővel – közölte az egészségügyért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Horváth Ildikó hangsúlyozta: a magyar egészségügy felkészült a fertőzés robbanásszerű terjedésére is, ugyanakkor továbbra is mindent megtesznek a megelőzés érdekében. Szünetel a személyes ügyfélfogadás a Nógrád megyei ügyészségeken tekintettel arra, hogy a kormány veszélyhelyzetet rendelt el a koronavírus miatt. A koronavírus-járvány miatt bezárt valamennyi miskolci fürdő. A legtöbb színház elhalasztja előadásait a koronavírus miatti intézkedések értelmében, ugyanakkor azokat a későbbiekben lehetőség szerint pótolni fogják – közölte a Magyar Teátrumi Társaság elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Tizenegy közlekedési fejlesztést valósít meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium – közölte a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett: Mosóczi László, a tárca államtitkára szerint az unió következő 7 évre szóló közös költségvetésében várhatóan kevesebb pénz jut közlekedésfejlesztésre, mint eddig. Mintegy 1,1 millió Törökországban élő szír menekült kap támogatást az Európai Uniótól - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége az Athén által március elején kért határ menti gyorsbeavatkozás részeként 100 határőrt küldött Görögországba a Törökországgal közös szárazföldi határszakaszán jelentkező rendkívüli helyzet kezelésére. A koronavírus miatt Ausztria több helyen lezárta a határt Magyarország felé - jelentette az APA osztrák hírügynökség. A koronavírus terjedése miatti óvintézkedések rendjén a román-magyar határ négy átkelőhelyének ideiglenes bezárását jelentette be Marcel Vela román belügyminiszter. Házi karanténba kerül a román kormány valamennyi minisztere, és a kormányzó Nemzeti Liberális Párt vezető testületének minden tagja, miután a párt egyik szenátorát koronavírus-fertőzöttnek találták. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Szlovákia közúti határátkelőin - a lengyel határszakaszt kivéve - visszaállítják a határellenőrzést. Az új típusú koronavírus terjedése miatt külföldi állampolgárok vasárnap éjféltől nem léphetnek be Csehországba, a cseh állampolgárok pedig nem utazhatnak külföldre - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök. A koronavírus-járvány lassítása céljából bezárják az iskolákat és az óvodákat több német tartományban. A lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell az emberek közötti érintkezést a koronavírus-járvány fékezéséhez - mondta Angela Merkel német kancellár. Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Egyhangúlag megszavazta Bulgária parlamentje a szükségállapot bevezetését április 13-ig a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében. Olaszországban 1016-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, több mint 15 ezren fertőzöttet tartanak nyilván. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében hétfőn újabb utasításig bezár a bölcsődéktől az egyetemekig a teljes francia oktatási rendszer - jelentette be a francia elnök. Az iskolák, az éjszakai klubok, a kávéházak és az éttermek is bezárnak péntek éjféltől Belgiumban az új típusú koronavírus terjedésnek megelőzése érekében. Észtország szükségállapotot hirdetett a koronavírus terjedése miatt, egyelőre május 1-jéig - jelentette be a kormány. Izraelben mától bezárják az iskolákat és az egyetemeket, hogy ezzel csökkentsék az emberek közötti kontaktusokat, és így az új típusú koronavírus terjedését. Nepál minden hegycsúcsát lezárta, köztük a Mount Everestet is a tavaszi hegymászószezonra a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására. Több latin-amerikai ország is intézkedéseket hozott az új koronavírus terjedésének lassítása érdekében, például leállítottak Európába induló és onnan érkező légi járatokat, betiltottak sok nyilvános rendezvényt, és bezártak iskolákat. New York városban rendkívüli állapotot hirdettek ki, Kaliforniában pedig bejelentették, hogy átmeneti időre bezárták Disneylandet az új koronavírus terjedése elleni küzdelem keretében. Az amerikai hadsereg Irán támogatását élvező öt iraki milícia állásaira mért csapásokat - jelentette be az amerikai védelmi minisztérium. Letette a hivatali esküt Görögország első női elnöke, a legfelsőbb bíróság volt bírája, közel két hónappal azután, hogy a parlament túlnyomó többséggel államfővé választotta. Három ember életét vesztette Lettországban és Litvániában a viharos időjárás következtében, számos háztartásban szünetel az áramszolgáltatás. A Wizz Air - március 16. és április 3. között - törli a Budapest-Oslo járatait, mert a norvég hatóságok új intézkedéseket vezettek be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére - közölte a légitársaság. Mától kezdődően egy órával tovább, éjjel fél kettőig jár a 2-es és a 4-es metró péntekenként és szombatonként. Mától a tavaszi menetrend szerint, 40 percenként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között, amely a téli időszakban óránként közlekedett. Holtan találtak egy 35 éves férfit egy nyíregyházi lakótelepi lakásban, a rendőrség emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A koronavírus-járvány miatt elhalasztották a magyar női kézilabda-válogatott Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőit, valamint a Telekom Veszprém férficsapatának negyeddöntő-visszavágóját a SEHA Ligában. A koronavírus-járvány miatt biztossá vált, hogy nem rendezik meg Magyarországon a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny idei első három szakaszát. Az Európai Labdarúgó Szövetség a koronavírus-járvány miatt minden jövő heti nemzetközi kupamérkőzést elhalasztott. A rendezők törölték a Formula-1 hét végi szezonnyitó versenyét, az Ausztrál Nagydíjat a koronavírus-járvány miatt. Csupán néhány órával azelőtt döntöttek erről, hogy megkezdődött volna az első hivatalos edzés. A Nemzetközi Vívószövetség a következő harminc napra tervezett valamennyi nemzetközi versenyt elhalasztotta, így az olimpiai kvalifikációs sorozatba számító világkupa- és Grand Prix-versenyeket is.