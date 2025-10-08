Keresés

Belföld

NYUGODJ BÉKÉBEN, MESTEREDZŐ! Mezey György halála mély gyászba borította a sportvilágot!

2025. október 08., szerda 08:14 | MTI

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, aki szövetségi kapitányként az 1986-os mexikói világbajnokságra vezette ki a magyar válogatottat – ez máig a nemzeti csapat utolsó vb-szereplése. A Honvédnál és a Videotonnál is bajnoki címet nyert szakember utolsó könyvének bemutatója óta alig négy hónap telt el. Az MLSZ saját halottjának tekinti a kiváló sportembert.

  • NYUGODJ BÉKÉBEN, MESTEREDZŐ! Mezey György halála mély gyászba borította a sportvilágot!

Egy letűnt kor hőse: az utolsó vb-kapitány elment

 A magyar labdarúgás súlyos veszteséget szenvedett: nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző. A szerbiai Topolyán született, Életműdíjjal kitüntetett szakember nevét örökre aranybetűkkel írják a sporttörténelembe: szövetségi kapitányként ő irányította a magyar válogatottat az 1986-os mexikói világbajnokságon, amely máig a nemzeti csapat utolsó vb-szereplése.

Máig megismételhetetlen siker: Az 1986-os kijutás utolsó nagy siker volt a futballválogatott életében.

Klublegenda: Mezey György a Honvéd és a Videoton kispadján is magyar bajnoki címet nyert.

 Sorsszerű búcsú: könyvbemutató után négy hónappal

 A kiváló szakember halála különösen sorsszerűvé teszi, hogy mindössze négy hónap telt el a róla idén megjelent könyv bemutatója óta. A könyv lezárta Mezey György pályafutását, jelezve, hogy nincs több titok, amire fényt deríthetne.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) saját halottjának tekinti a mesteredzőt, temetéséről később intézkednek.

Forrás: MTI

Wikipedia

Fotó: MTK

