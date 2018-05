Nyugdíjprémiummal és migránsozással kampányolt Orbán a V. kerületben

Ismét a Belvárosban kampányolt Orbán Viktor, a miniszterelnök már az országgyűlési választások előtt is járt a V. kerületben, erre most is utalt, és megkereste azt az asszonyt, akinek megígérte, hogy visszajön, ha nyernek. Orbánt többek között Rogán Antal propagandaminiszter, korábbi belvárosi polgármester is elkísérte.

A belvárosi nyugdíjasklubban a kormányfő beszámolt a legutóbbi kormányülés eseményeiről is, és kijelentette, 2019-ben legalább 4 százalékos gazdasági növekedéssel számol a kabinet. Így pedig a nyugdíjemelés, és a nyugdíjprémium is biztos, nemcsak idén, de jövőre is. Emellett Orbán kijelentette: július 20-ig a Stop Sorost és az alkotmánymódosítást is elfogadtatják az Országgyűléssel – ahogyan a többi megígért törvénymódosítást is.

A Belvárosban azért kellett időközi önkormányzati képviselő-választást választást kiírni, mert a V. kerületi alpolgármester és Fidelitas-elnök Böröcz László bejutott az Országgyűlésbe. A július 8-i voksoláson szinte a teljes ellenzék beállt a függetlenként induló Nagy Béla mögé. A nyugdíjas pedagógust az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd és Momentum is támogatja, a Jobbik pedig - pénzügyi okokra hivatkozva - nem indít jelöltet.