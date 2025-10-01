A nyugdíjasokhoz szólt Orbán Viktor

Megosztás itt:

A miniszterelnök videóban rámutatott, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni.

– Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez

– hangsúlyozta Orbán Viktor, leszögezve, minden nyugdíjas megkapja, ami jár, még az év végéig, reményei szerint

már novemberben mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

