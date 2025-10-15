Keresés

Belföld

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

2025. október 15., szerda 10:30 | MTI
nyugdíj nyugdíjasok élelmiszerutalvány utalvány átvétel

Október 15-én azaz szerdán befejeződik a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forintos élelmiszerutalványok kézbesítése - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

  • Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Zsigó Róbert tájékoztatása szerint több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg a bejelentett utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az érintettek ebből már 13 milliárd forintot levásároltak.

A politikus hangsúlyozta, hogy a kormány garantálja: senki nem marad utalvány nélkül, aki jogosult rá.

  • Átvételi tudnivalók: Azok, akik nem tudták átvenni az utalványt, de értesítést kaptak a kézbesítőtől, tíz napig felvehetik a postán.
  • Hiányzó utalvány: Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.

Zsigó Róbert leszögezte,

az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és mégsem jut hozzá a juttatáshoz vagy nem tudja azt felhasználni.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is.

"Azt szeretnénk elérni, hogy az idősek a legszélesebb körben és legegyszerűbb módon tudják igénybe venni az ellátást"

- fogalmazott az államtitkár.

Zsigó Róbert kitért arra, hogy a novemberben érkezik az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés, amelynek összege átlagosan 47 200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd.

"2010-ben megállapodást kötöttünk az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét"

- idézte fel.

"Visszavezettük a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett, az idősek ezt is meg fogják kapni, emellett megvédjük és fenntartjuk a rezsicsökkentést, ami fontos az időseknek" - jelentette ki.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is felhívta a figyelmet arra, hogy

a "Tisza párt politikusai, szakértői több esetben elmondták, hogy a 13. havi nyugdíjat feleslegesnek tartják, és a rezsicsökkentést megszüntetendőnek gondolják".

"Ugyanaz a retorika, mint 2010 előtt, akkor csökkent a nyugdíjak reálértéke, és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ha nem figyelünk, ez várhat rájuk" - jegyezte meg.

Az árréscsökkentésről az államtitkár elmondta, hogy a legfrissebb adatok szerint 1000 élelmiszerből 853-nak csökkent az ára átlagosan 20 százalékkal, 288 élelmiszer legalább 30 százalékkal lett olcsóbb. Sokan kétségbe vonják ennek a lépésnek az indokoltságát, de a tej és tejtermékek, a párizsi 35 százalékkal lenne drágább - fűzte hozzá Zsigó Róbert.

Ismertetése szerint a drogériai áruk között 453 termék ára csökkent átlagosan 26,7 százalékkal, és 158 termék ára legalább 30 százalékkal lett alacsonyabb. Ha nem lenne ez az intézkedés, akkor negyedével drágább lenne a mosópor, a szappan, a fogkrém.

Közölte,

az élelmiszerekre márciustól, a drogériai termékekre májustól alkalmazott árréscsökkentés november 30-ig van érvényben.

Kitért arra, hogy az árréscsökkentéssel kapcsolatban eddig több mint 3000 ellenőrzést hajtottak végre a kormányhivatalok, és 195 millió forint bírságot szabtak ki.

Az államtitkár közölte: azt szeretnék, hogy addig, amíg nincs együttműködés az üzletláncokkal, "fenntartsuk az árréscsökkentést, hogy megvédjük az időseket, a családokat a túlzó áremeléstől".

fotó: MTI/Bodnár Boglárka

