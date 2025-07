Nyugdíjas egyesületi elnök: az elmúlt években sokat javult a nyugdíjasok helyzete Magyarországon

Megosztás itt:

Egyre több a közösségi program, a támogatott lehetőség, a biztonságot nyújtó kezdeményezés - tette hozzá.

"Mi magunk is azért dolgozunk, hogy a szépkorúak ne maradjanak magukra: nyugdíjasnapokat, sport- és kulturális rendezvényeket szervezünk, mert hisszük, hogy az aktív, közösségi élet örömtelibbé teszi a nyugdíjas éveket" - nyilatkozta az egyesület elnöke.

Kiemelte, hogy az állam is fontos lépéseket tett az idősek anyagi és erkölcsi megbecsüléséért. A Gondosóra program például biztonságosabb életet biztosít az idősebbeknek. Természetesen mindig van hová fejlődni, de jó látni, hogy az idősek mindinkább érezhetik: számítanak, értékes tagjai a közösségnek. Ezért dolgozunk mi is nap, mint nap, és öröm, hogy ebben sokan partnereink - nyilatkozta Murvainé Láng Róza.

Az egyesület számára mindig is fontos volt a kiegyensúlyozott, értékalapú együttműködés a kormányzattal, az állami szervekkel és az önkormányzatokkal. Az országos központ aktív kapcsolatot ápol a kormányzati intézményekkel, minisztériumokkal, azok tisztségviselőivel, valamint az Idősek Tanácsával. A helyi szervezeteink elsősorban a megyei közgyűlésekkel és önkormányzatokkal működnek együtt, hiszen közös célunk, hogy a nyugdíjasok életminőségét helyi szinten is javítsuk - fejtette ki az egyesület elnöke.

Az egyesület pártsemleges, tevékenységét mindig az alapszabályban lefektetett értékek mentén végzi. Fontos az elvhűség: nem cél a mindenáron való bővülés, inkább olyan partnereket keresnek, akikkel közös értékeken osztozhatnak. Vallják és őrzik a polgári, nemzeti és keresztény-konzervatív értékeket, s lehetőség szerint támogatják az állami és önkormányzati feladatok megvalósítását, különösen a szociális ellátás, az idősek gondozása és közösségi életének szervezését - közölte.

"Fontosnak tartom azonban kiemelni, hogy a magyar kormány kiemelt feladatának tekinti az idősebb korosztály anyagi és erkölcsi megbecsülését. 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, vállalva, hogy történjék bármi, megőrzi és megvédi juttatásaikat" - fogalmazott Murvainé Láng Róza.

Hozzátette: az elmúlt években számos intézkedés született ennek érdekében, melyek közül több is kézzelfogható segítséget jelentett tagjaink számára. Az ONYPE nyitott az együttműködésre, folyamatosan megújul, és tudatosan alkalmazkodik a társadalmi környezet változásaihoz, hogy mindig a legjobban szolgálhassa a nyugdíjas közösség érdekeit. Aki nyugdíjasként megélte a 2010 előtti időszakot, pontosan tudja, mennyi nehézséggel kellett szembenéznünk. Sokszor éreztük, hogy háttérbe szorulunk, és nem kapjuk meg azt a figyelmet és megbecsülést, amelyet hosszú évtizedeken át végzett munkánk alapján joggal elvárhatnánk - mondta.

Emlékezetes, hogy akkoriban a tizenharmadik havi nyugdíjat is megvonták, ami különösen érzékenyen érintette az idősebbeket. Ehhez képest az elmúlt években kedvezőbb folyamatoknak lehettünk tanúi - fogalmazott. Elismerés illeti azokat az intézkedéseket, amelyek kifejezetten az idősek terheinek csökkentésére és életminőségének javítására irányultak - tette hozzá. Ide tartozik például a tizenharmadik havi nyugdíj fokozatos visszavezetése, a nyugdíjak rendszeres emelése, és az a törekvés, hogy ezek az emelések legalább az inflációval lépést tartsanak - nyilatkozta az egyesület vezetője.

Pozitív példaként említhető a rezsicsökkentés is, amely sok idős ember számára jelent anyagi könnyebbséget. A Nők40 program is kiemelkedő - ez lehetővé teszi, hogy negyven év munkaviszony után a nők nyugdíjba vonulhassanak, függetlenül a nyugdíjkorhatártól - húzta alá. Ez nemcsak az időseknek jelent könnyebbséget, hanem a családokat is segíti. A legfrissebb intézkedések közül kiemelném a vidéki otthonfelújítási programot is, amelyet az 5000 fő alatti településekre terjesztettek ki. Ez valós lehetőséget kínál arra, hogy sok idős ember korszerűbb, biztonságosabb környezetben élhessen - fogalmazott.

Természetesen még vannak kihívások - például az alapvető élelmiszerek ára sokaknak továbbra is komoly nehézséget jelent - hangsúlyozta. De az is tény, hogy történtek lépések az indokolatlan áremelések visszaszorítására, például az élelmiszerárrés-csökkentéssel. Nyugdíjas közösségként számunkra az a legfontosabb, hogy ezek a támogatások kiszámíthatók legyenek, és megmaradjon az a szövetség, amelyben az időseket partnerként kezelik - közölte Murvainé Láng Róza.

Forrás: MTI

Fotó: hiddenmeadowsontheridge.com