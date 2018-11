Nyugat-Európában is kapnak menekültstátuszt politikusok

2018. NOVEMBER 21., SZERDA NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕ MEGKAPTA A MENEKÜLTSTÁTUST MAGYAR IDÕK. CSAK AZ ÉRINTETTNEK ÉS AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSSÁGÁNAK ADHATNAK TÁJÉKOZTATÁST A BEVÁDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HATÓSÁG. A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG FIDESZES ALELNÖKE SZERINT LÁTHATÓ, HOGY A MACEDÓN KORMÁNY ELFOGULT NIKOLA GRUEVSZKIVEL HALÁSZ JÁNOS, HÍRTV. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: A MACEDÓN MINISZTERELNÖK ÜGYÉBEN A DÖNTÉS JOGI KÉRDÉS, ÍGY A KORMÁNYNAK NINCSEN RÁHATÁSA. MIRKÓCZKI ÁDÁM (JOBBIK) SZERINT A BÁH HAZUDIK A GRUEVSZKI-ÜGYBEN, EZÉRT SZERDÁRA RENDKÍVÜLI NEMZETBIZTONSÁGI ÜLÉST HÍVOTT ÖSSZE, MINT BIZOTTSÁGI ELNÖK. GÖRÖGORSZÁGON KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK AZ ANONIM BANKKÁRTYÁKAT MONDTA ORBÁN BALÁZS, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA. A KÉT ÚJ PAKSI ATOMERÕMÛVI BLOKK MEGÉPÍTÉSÉNÉL ELSÕBBSÉGET ÉLVEZ A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG - MONDTA SÜLI JÁNOS PAKSI BÕVÍTÉSÉRT FELELÕS MINISZTER. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: IDÉN 4,3-4,5 %-KAL NÕ A MAGYAR GDP, ÉS A KORMÁNY AZT VÁRJA, HOGY JÖVÕRE IS 4% FELETTI LESZ. VISSZAKAPHATJÁK LAKÁSUKAT AZ ESZKÖZKEZELÕ PROGRAM RÉSZTVEVÕI EGY KEDDEN BENYÚJTOTT TÖRVÉNYJAVASLAT ALAPJÁN. LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK: MEGFELELT A PIACI VÁRAKOZÁSOKNAK, HOGY AZ MNB MONETÁRIS TANÁCSA A NEM MÓDOSÍTOTTA A JEGYBANKI KAMATOKAT. A KORMÁNY BENYÚJTOTTA A 2021-ES NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. BEIDÉZTE SZERDÁRA AZ ADÓHATÓSÁG A JOBBIK ÁLLÍTÓLAGOS ZÛRÖS PÉNZÜGYEI MIATT SZABÓ BALÁZST ÉS TÉNYI ISTVÁNT. BRUTTÓ 4 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZIK. SZERB ELNÖK: NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕ SZERBIÁN KERESZTÜL JUTOTT MAGYARORSZÁGRA. MANFRED WEBER EB-ELNÖKJELÖLT KEDDEN ELINDÍTOTTA VARSÓBAN AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EP-VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁT. KOVÁSZNA MEGYE PREFEKTUSA SZERINT SÉRTÉS, HA A MAGYAR VÁLASZTOTT TISZTVISELÕK NEM VESZNEK RÉSZT A NAGY-ROMÁNIAI CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEKEN. HA A MAGYAR KÉPVISELÕK ELMENNEK AZ ÜNNEPSÉGRE AKKOR A KISEBBSÉGEKNEK TETT ÍGÉRETEKRÕL KÍVÁNNAK BESZÉLNI MONDTA KORÁBBAN A KOVÁSZNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ELNÖK. TOVÁBB TARTANAK A TÜNTETÉSEK FRANCIAORSZÁGBAN, MÁR NEM CSAK AZ ÜZEMANYAG ADÓJÁNAK EMELÉSE ELLEN TILTAKOZNAK, UTCÁRA VONULTAK A NÕVÉREK IS. ERÕT ALKALMAZVA LESZÁLLÍTOTTAK 92 MIGRÁNST A LÍBIAI HATÓSÁGOK EGY KONTÉNERHAJÓRÓL, MIUTÁN AZ UTASOK TÍZ NAPIG ELBARIKÁDOZTÁK MAGUKAT. MEGKÉSELTEK EGY RENDÕRT BRÜSSZELBEN, EGYES FORRÁSOK SZERINT ISZLAMISTA TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. KISIKLOTT EGY SZEMÉLYVONAT KEDDEN BARCELONA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT, 44-EN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK. AZ USÁ-BA IGYEKVÕ KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNSKARAVÁN 34 FÉRFI TAGJÁT TARTÓZTATTÁK LE A MEXIKÓI HATÓSÁGOK TIJUANA VÁROSBAN KEDDEN. AZ AMERIKAI ELNÖK NEM HOZ BÜNTETÕ INTÉZKEDÉST A SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖS ELLEN A SZAÚDI KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA ÜGYÉBEN. A SZAÚDI KÜLÜGYMINISZTER KEDDEN ISMÉT TAGADTA, HOGY A TRÓNÖRÖKÖSNEK KÖZE LENNE AZ ÚJSÁGÍRÓ-GYILKOSSÁGHOZ. AMERIKAI TELEVÍZIÓ: 79-RE NÕTT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ ÁLDOZATAINAK SZÁMA ÉS EZER EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. LEGKEVESEBB ÖTVENEN HALTAK MEG EGY RENDEZVÉNYTEREMBEN ELKÖVETETT ÖNGYILKOS ROBBANTÁSOS MERÉNYLETBEN KABULBAN KEDDEN. TÛZ ÜTÖTT KI KEDDEN EGY ZALASZABARI ASZTALOSMÛHELYBEN, TÖBB GÁZPALACK IS FELROBBANT, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. KIÉGETT EGY 50 NM-ES CSALÁDI HÁZ SAJÓLÁSZLÓFALVÁN KEDDEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. EGY AUTÓ LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT SZIGETMONOSTORNÁL KEDDEN, AZ AUTÓ EGYIK UTASA ÉLETÉT VESZTETTE. ELÜTÜTT GÉPKOCSIJÁVAL EGY IDÕS NÕT EGY 19 ÉVES FÉRFI POLGÁRBAN KEDD ESTE, A 85 ÉVES NÕ A KÓRHÁZBAN ÉLETÉT VESZTETTE. LETÖLTENDÕ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE ELSÕ FOKON A SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG AZ EGYKORI SZEVIÉP-VEZÉREKET.