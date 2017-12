Nyomtatják a nyugdíjasoknak járó utolsó Erzsébet-utalványokat

ÉLESEN BÍRÁLTA ORBÁN VIKTORT AZ AMERIKAI ELNÖK BELSÕ TANÁCSADÓI KÖRÉNEK EGYIK MAGYAR TAGJA, AKI NÁRCISZTIKUSNAK ÉS MEGALOMÁNNAK TARTJA A MAGYAR KORMÁNYFÕT. RADVÁNYI K. MIKLÓS: ORBÁN VIKTOR MEGPRÓBÁLJA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIT RASSZISTA, ETNIKAI VONALAK MENTÉN MEGOSZTANI. SIMICSKA LAJOS: AZUTÁN SZAKÍTOTTAM ORBÁNNAL, MIUTÁN FELVÁZOLTA NEKEM, HOGY DIKTATÚRÁT AKAR KIÉPÍTENI MAGYARORSZÁGON. A VÁLLALKOZÓ ÁLLÍTÁSA SZERINT AZ UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN AZ VOLT, AMIKOR ORBÁN AZT MONDTA, AZ RTL KLUBOT MAJD MEGVESZI NEKI A ROSZATOM. BERKECZ BALÁZS, AZ EGYÜTT POLITIKUSA JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ AZ ÜGYBEN ÉS KÉRI, HOGY AZ ELJÁRÁS SORÁN ORBÁNT ÉS SIMICSKÁT IS HALLGASSÁK MEG. EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ÁLLAPODOTT MEG A KAMPÁNYIDÕSZAKRA AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET. SZÉL BERNADETT, HADHÁZY ÁKOS, GÉMESI GYÖRGY ÉS SCHMUCK ERZSÉBET VEZETI AZ LMP ORSZÁGOS LISTÁJÁT, AMELYRÕL A PÁRT KECSKEMÉTI KONGRESSZUSÁN DÖNTÖTTEK. MORVAI KRISZTINA SZERINT A JOBBIK ELTÁVOLODOTT EREDETI ELVEITÕL ÉS ÉRTÉKEITÕL, EZÉRT HA KÉRNÉK, SEM VÁLLALNÁ TÖBBET A JELÖLTSÉGET. NARANCSSÁRGA FIDESZ-CSILLAGGAL TARKÍTOTT ÉSZAK-KOREAI ZÁSZLÓT HELYEZETT EL A KÖZMÉDIA SZÉKHÁZÁN A JOBBIK SZÓVIVÕJE. JANUÁRRA HALASZTJA KONGRESSZUSÁT AZ MSZP, MIUTÁN NEM SIKERÜLT MEGÁLLAPODNIA AZ EGYÉNI JELÖLTEKRÕL A DK-VAL. EGYÜTT: POLITIKAI NÉZETEI MIATT VERTÉK MEG SZÉLSÕJOBBOLDALI FIATALOK A PÁRT KESZTHELYI AKTIVISTÁJÁT. IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK KÉT TELEPÜLÉSEN: NÉMETFALUBAN CSAK POLGÁRMESTERT, TORNAKÁPOLNÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET IS VÁLASZTANAK. TÁLLAI ANDRÁS: JÖVÕRE TÖBB MINT 70 EZER VÁLLALKOZÁS SPÓROLHAT MEG JELENTÕS KÖZTERHET, HA A KISVÁLLALATI ADÓRA VÁLT. A NAV AZ ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL ÉRTESÍTI AZOKAT A VÁLLALKOZÁSOKAT, AMELYEK BECSLÉSÜK SZERINT MINIMUM 10%-KAL KEVESEBB ADÓT FIZETNÉNEK, HA KIVÁRA VÁLTANAK. WASHINGTON KILÉP AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI VILÁGEGYEZMÉNYÉNEK ELÕKÉSZÍTÉSÉBÕL - JELENTETTE BE NEW YORKBAN AZ AMERIKAI ENSZ-KÉPVISELET. NIKKI HALEY, AMERIKAI ENSZ-NAGYKÖVET: A BEVÁNDORLÁSRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEKET MAGUNKNAK KELL MEGHOZNUNK, AZOKBA MÁS NEM SZÓLHAT BELE. AZ ENSZ EGYELÕRE NEM REAGÁLT AZ AMERIKAI BEJELENTÉSRE. A CIA ÓVA INTI AZ IRAKI MÛVELETEKTÕL AZ IRÁNI FORRADALMI GÁRDÁT, MIUTÁN TEHERÁNBÓL TÁMADÁSOKKAL FENYEGETTÉK MEG AZ AMERIKAI ÉRDEKELTSÉGEKET. TÖBB TÍZEZRES TÖMEG TÜNTETETT TEL-AVIVBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ ELLEN, A TILTAKOZÓK A KORMÁNYFÕ TÁVOZÁSÁT KÖVETELTÉK. KOSZOVÓ KÉRÉSÉRE AZ INTERPOL TÖRÖLTE KÖRÖZÉSI LISTÁJÁRÓL RAMUSH HARADINAJ MINISZTERELNÖKÖT. ADÓS MARADT TÖBB VÁLLALÁSÁVAL UKRAJNA, EZÉRT BRÜSSZEL NEM FOLYÓSÍTJA KIJEVNEK AZ 1,8 MRD DOLLÁROS SEGÉLYCSOMAG UTOLSÓ RÉSZLÉTÉT. TÜNTETÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI A NÉMET BEVÁNDORLÁSELLENES AFD KONGRESSZUSÁT HANNOVERBEN, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKAT VETETT BE ELLENÜK. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT VEZETTEK BE HONDURASBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁNI ZAVARGÁSOK MIATT. ÖT KISGYEREK HALT MEG EGY LAKÁSTÛZBEN AZ OROSZORSZÁGI NOVOSZIBIRSZK MELLETT, AZ ÉGÕ HÁZBÓL CSAK AZ ÉDESAPA TUDOTT KIMENEKÜLNI. TARTÁLYHAJÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY HALÁSZHAJÓ A SÁRGA-TENGEREN, A BALESETBEN 13-AN MEGHALTAK, KÉT EMBER UTÁN MÉG KUTATNAK. ROBBANÓANYAGOT TARTOTT OTTHONÁBAN, A NÓGRÁD MEGYEI NEMTIBEN EGY 32 ÉVES FÉRFI, ELFOGTÁK, ÉS ELJÁRÁS INDULT ELLENE. BUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT BURGENLANDBAN, A SÚLYOS BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK ÉS 25-EN MEGSÉRÜLTEK. KIGYULLADT EGY MELLÉKÉPÜLET MÁRA VIRRADÓRA SZEGED KÜLVÁROSÁBAN; A TÛZBÕL EGY EMBERT HOZTAK KI, AKI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. 300 EZER FORINTTAL VESZTEGETTE VOLNA MEG A RENDÕRÖKET EGY VIETNÁMI FÉRFI A FÕVÁROSBAN, TÖBB EZER DOBOZ ZÁRJEGY NÉLKÜLI CIGARETTÁT TALÁLTAK NÁLA. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT ÉS FELBORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A KISKUNMAJSA ÉS TÁZLÁR KÖZÖTTI ÚTON, A BALESETBEN HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.