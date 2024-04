Nyomoznak a balliberális vezetésű pécsi önkormányzat polgármestere és alpolgármestere ellen + videó

Megosztás itt:

Reagált Pécs polgármestere az ATV-ben arra, hogy jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt rendőrségi nyomozás indult ellene és az alpolgármestere ellen. A gazdasági ügyekért felelős helyettese másfél éven keresztül a fizetése mellett egy magán cégtől is kapott javadalmazást - ezt pedig tiltja a törvény. Péterffy Attila szerint annak ellenére nem történt bűncselekmény, hogy korábban elismerte: tudott a kettős fizetésről.

Péterffy Attila: "A hűtlen kezelésnek legalább két fontos tényállásnak meg kell felelnie. Az egyik a szándékos szabályszegés, a másik pedig az ennek okán bekövetkezett vagyoni hátrány okozás. Egyik sem áll meg. Én nem követtem el szándékos szabályszegést bizonyítható módon. Kettő, nincs vagyoni hátrány, hiszen az alpolgármester a fizetését kapta meg, amiért megdolgozott."

Ruzsa korábban azzal védekezett, hogy a cégnek csak tudományos munkát végzett. Az ügyet kirobbantó csalódott DK-s, Momentumos –s Jobbikos képviselőkből alakult tiszta Kezek Frakció vezetője szerint Péterffy mellébeszél és ismét át akarja verni a pécsieket.

Bognár Szilvia frakcióvezető, Tiszta Kezek, Pécsi Közgyűlés: "Péterffy Attiláék taktikát váltottak. Most már nyoma sincs tudományos munkának, mint amivel korábban érveltek és nyilvánvalóan nem volt igaz, úgyhogy nagy valószínűséggel ők is gondolkodóba estek, hogy a törvény szövege az miről is szól. Az fekete és fehér. nincs abban benne, hogy üzleti tevékenységet végezhet egy közép város, vagy egy nagyváros alpolgármestere."

A Pécsi Rendőrkapitányság az elfogultság látszatának elkerülése miatt kérte a nyomozásból való kizárását. Ennek a vármegye kapitánya helyt adott és a Komlói Kapitányságot bízta meg.