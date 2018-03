Nyomoz a rendőrség a Fidesz baranyai aláírásgyűjtése kapcsán

Nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a Fidesz baranyai ajánlásgyűjtése kapcsán a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt – mondta Berkecz Balázs, az Együtt pécsi országgyűlésiképviselő-jelöltje. Február 19-én a Facebookon kezdett terjedni egy üzenet, miszerint a szigetvári Kiskakas vendéglőben találkoznak a Fidesz fizetett aktivistái, és a migráció elleni aláírásgyűjtésnek álcázzák a választási ajánlások gyűjtését.

– Amellett, hogy fizetnek az aktivistáknak, egy másik pont is szerepelt ebben a Facebookon terjedő üzenetben, az pedig az volt, hogy azzal kell az ajánlásokat összegyűjteni Nagy Csabának, hogy a migráció ellen gyűjtenek ajánlást. Na most az a helyzet, hogy ez a Btk.-ba ütköző bűncselekmény, ezért ennek a gyanúja miatt tettem feljelentést, és most a Baranya megyei főügyészség elrendelte a nyomozást, és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságot bízta meg azzal, hogy kivizsgálja ezt az ügyet – fogalmazott Berkecz Balázs, az Együtt pécsi országgyűlésiképviselő-jelöltje.