Nyomoz a NAV Karácsony Gergely 2019-es kampányának finanszírozása ügyében + videó

A Magyar Nemzet rámutatott, a fideszes politikus videójában Karácsonynak címezve azt mondta, „a főpolgármester hazudik”, majd emlékeztette, hogy melyik volt az a cég, amelyik 112 millió forintot utalt a Bakony Rental Kft.-nek: a Seven Chieftains and Partners OÜ, amely mögött Bajnai Gordon és Gyurcsány emberei, Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter és Szigetvári Viktor állt , akik a vezető tisztségviselői ennek a külföldi cégnek, és akik a DatAdat mögött is állnak.

