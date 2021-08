Nyolc migránst szállított autójában a szerb sofőr Vas megyében

Kevesebb mint egy százaléka fertőződhet újra a beoltottaknak - hangsúlyozta a Hír Tv-nek adott exkluzív interjúban az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: aki él az oltás lehetőségével, az nagy valószínűséggel nem betegszik meg súlyosan, az oltatlanok azonban kiszolgáltatottak lesznek a negyedik hullámban. 134 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt 1 beteg. Nő a napi fertőzöttek, és a kórházban ápoltak száma is - hívta fel a figyelmet az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese Magyarország élőben című műsorunkban. Takács Péter szerint egy elnyújtottabb lefolyású hullám lesz, viszont az oltás miatt a kórházi ápolásra szorulók kevesebben lesznek, mint a harmadik hullám idején. A beoltottak száma 5 millió 709 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. 2022 végére megindulhat a Szputnyik oltóanyag-gyártás Debrecenben - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A héten több mint 214 ezer adag Pfizer/BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra, ezzel már a 8 millió adagot is meghaladja az országba szállított Comirnaty oltóanyagok mennyisége - közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Fekete-Győr András Minden rendben talált párttársa, Cseh Katalin cégügyeivel kapcsolatban, egyúttal lezártnak tekinti az ügyet - mondta a Momentum pártelnöke a Mediaworks Hírcentrumának. Tovább vizsgálódik a NAV Cseh Katalin korrupció-gyanús ügyében - tudta meg a Mediaworks Hírcentruma. A momentumos politikust Tényi István jelentette fel, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Gyurcsány Ferenc az ellenzéki előválasztás befutója - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Deutsch Tamás szerint a DK elnöke vissza akar kerülni a hatalomba. Jókor tette rugalmasabbá a szakképzést a kormány, amikor a járvány legelején meghozta a szükséges intézkedéseket - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Magyarország és Horvátország szoros egymásra utaltságban él, a felek között meglévő jó együttműködésből mindkét nemzet profitálni tud - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nincs erős Európai Unió bővítés nélkül, és nincs bővítés Szerbia nélkül, ezért fel kell gyorsítani az ország csatlakozási tárgyalásait - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egyre aktívabbak az embercsempészek a magyar határnál, a migránsok pedig mind gyakrabban próbálnak nagy csoportokban átjutni - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Közösségi portálokon található videofelvételek tanúsága szerint továbbra is ezrek vártak a kabuli repülőtér körül annak reményében, hogy egy evakuációs repülőjárattal elhagyhatják Afganisztánt. Az Egyesült Államok a korábbi terveknek megfelelően augusztus 31-ig kivonja csapatait Afganisztánból - jelentette be Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője. A Világbank zárolta az afganisztáni segély- és fejlesztési projektekre szánt összegeket a radikális iszlamista tálibok hatalomátvétele nyomán. Az Afganisztán ügyében folytatott koordináció erősítéséről állapodott meg Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A tálib fordulat miatt az Afganisztánból a szomszédos országokba irányuló migráció „pillanatnyilag nem akut téma” - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. A nemzetközi közösség Afganisztánban tevékenykedő tagjainak mindegyike alábecsülte a csapataik kivonulása révén beinduló folyamatok sebességét, de az utóbbi csaknem húsz év munkája a tálib hatalomátvétel ellenére nem volt hiábavaló - mondta Angela Merkel. A kimenekített afgánok befogadása ellen tüntettek Hollandiában, az összegyűltek a holland állampolgárok elsődleges és mihamarabbi hazahozatalát követelték. Lengyelország lezárja az afganisztáni kimenekítést, két utolsó járattal viszi Varsóba a kabuli repülőtérről evakuált embereket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága felszólította Lengyelországot, hogy fogadja be a több mint két hete a lengyel-fehérorosz határon rekedt közel-keleti migránsok csoportját. Több mint ezer migráns érkezett a dél-olaszországi Lampedusa szigetére. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 213,1 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Lengyelország több mint négymillió euró értékű humanitárius segélyt adományozott Ukrajnának a koronavírus-járvány leküzdésére, oltóanyagokat, orvosi és védőfelszereléseket. Beoltották Málta 12 évesnél idősebb lakosságának a 90 százalékát koronavírus elleni vakcinával - közölte a vallettai egészségügyi minisztérium. Ismét rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma az ausztráliai Sydney-ben. Az amerikai legfelsőbb bíróság arra kötelezte Joe Biden amerikai elnököt, hogy léptesse ismét életbe elődje, Donald Trump „Maradj Mexikóban” néven ismert bevándorlási programját. Legalább tizenegy vájár vesztette életét a közép-kolumbiai Boyacá megye egyik szénbányájában bekövetkezett sújtólégrobbanásban. Tizenötmillió forintnyi kábítószert találtak a rendőrök egy drogterjesztő XVIII. kerületi lakásában. Összeütközött egy autóbusz és egy vontatmány nélküli kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, Monor közelében. Javult a magyarok egészségértése - közölte reprezentatív felmérése alapján az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete. Konkoly Zsófia ezüstérmet szerzett 400 méteres gyorsúszásban a tokiói paralimpián. Hajmási Éva a negyedik helyen végzett kardban a tokiói paralimpia vívóversenyén. A Ferencváros hazai pályán is 3:2-es vereséget szenvedett a Young Boys csapatától a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának visszavágóján, így ősszel az Európa Ligában indulhat. Tamás Márk és Sallói Dániel is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szeptember elején sorra kerülő három világbajnoki selejtezőre készül. A Haladás futsalcsapata főtáblára jutott a Bajnokok Ligájában, mivel 3:2-re felülmúlta a házigazda Tiranát, így albániai selejtezőcsoportjában három győzelemmel elsőként végzett. A magyar női jégkorong-válogatott 4:1-es vereséget szenvedett a japán csapattól a Calgaryban zajló elit világbajnokság 3. fordulójában. Fucsovics Márton bejutott a nyolcadöntőbe a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán. Jani Réka után Gálfi Dalma is bejutott a második fordulóba az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, Udvardy Panna viszont kiesett.