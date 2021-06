Nyolc kérdésre nulla válasz Gyurcsány Ferenctől

Migránshadak dörömbölnek Európa szinte minden ajtaján - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor közölte: nemcsak az illegális migrációt kell elutasítani, két évig semmilyen migrációt nem szabad engedni. Az egyre erősödő migráció is téma lesz a hamarosan induló gazdasági konzultációban - mondta a miniszterelnök. Nem tart több tájékoztatót az operatív törzs, a járványügyi adatokról csak hétköznap fognak beszámolni. 199 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 8 beteg. Jelenleg 442 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. 5 324 996 a beoltottak száma, 4 157 681-en már a második dózist is megkapták. Elkezdődött a 12–15 évesek oltásának regisztrációja, a szülők a vakcinainfo.gov.hu oldalon adhatják meg a gyerek adatait. A válság idején a legnagyobb terhet a családok vitték a vállukon, ezért igazságos a nekik visszatérítendő adó – mondta Orbán Viktor. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy aki részt vett a védekezésben, éljen a 10 napos rendkívüli szabadság lehetőségével. A magyar emberek többsége egyetért az élet újraindításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekkel – derül ki a Kopp Mária Intézet felméréséből. Két dolog van, ami minden ember számára fontos, a szabadság és a biztonság, de a koronavírus-járvány egyszerre fosztott meg minket a szabadság- és a biztonságérzetünktől - jelentette ki Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Oktatnia és publikálnia is kellett volna angolul Karácsony Gergelynek – erősítette meg a Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Nemzetnek. Homoszexuális és LMBTQ képekkel plakátolták tele Terézvárosban az egyik játszótér kerítését. A kiállítást Soproni Tamás momentumos polgármester nyitotta meg. A budapesti kerület vezetése nem akart nyilatkozni a HírTv-nek. Módosító csomagot nyújtottak be a pedofil törvénytervezethez. A változtatás kimondja, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Meg kell óvni a gyerekeket az LMBTQ tartalmaktól - mondta Schittl Esztert, a CitizenGo magyarországi programigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. 150 ezer forintot ígér a nyugdíjasoknak Dobrev Klára. A DK miniszterelnök-jelöltje azt mondta, ha megválasztják miniszterelnöknek, a kárpótlásnak nevezett összegen kívül visszaállítja a korábbi nyugdíjszámítási rendszert. Gyurcsányné beszél a nyugdíjasok védelméről, de amikor lehetőségük lett volna tenni az idősekért, akkor inkább magukra hagyták őket - emlékeztetett a Fidesz. Nem alakultak volna ki ilyen hatalmas dugók Budapest belvárosában, ha Karácsony Gergely kihasználta volna a pandémia alatti időszakot, amikor kevesebb autó volt az utakon - mondta a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős államtitkár. Fürjes Balázs koncepciót lát azokban az intézkedésekben, amelyek szerint több, a belvárosi forgalmat nagymértékben terhelő beruházást egy időben indít el a fővárosi vezetés. Budapesten a hetedik kerületi vezetés március óta nem állt szóba a vállalkozókkal - mondta Kiripolszky Csongor, a Szabad Bisztró tulajdonos üzemeltetője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Június végéig lehet pályázni a falusi kisboltok megmentését célzó, több tízmilliárd forint támogatásra - közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos. 2600 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a következő másfél éves újraindítási periódusban – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Dinamikusan megnőtt a személyi kölcsönök iránti kereslet májusban a Bank360.hu adatai szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,76 százalékos emelkedéssel, 48 845,84 ponton, új történelmi csúcson zárt. Nő a migrációs nyomás mindhárom európai útvonalon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Informátor című műsorunkban. Bakondi György közölte: idén több mint 40 ezer illegális bevándorlót fogtak el a magyar hatóságok, a tavalyi azonos időszakban ez a szám mintegy 10 ezer volt. Az Európai Unió Bírósága eleget tett az Európai Parlament kérésének és elrendelte a jogállamisági kondicionalitást megtámadó keresetünk gyorsított eljárásban történő elbírálását - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A baloldal jogi eszközökkel akarja rákényszeríteni az akaratát az ellenfeleire - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitotta Magyarország innsbrucki főkonzulátusát Ausztriában. A nyugat-balkáni országok európai uniós integrációjának felgyorsítása központi eleme lesz a visegrádi csoport júliusban kezdődő magyar soros elnökségének - jelentette be Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lengyelországban. A világon több mint 174,7 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátország tovább enyhített a határátlépésen, azok, akik a schengeni országokból érkeznek, a koronavírus elleni oltás második adagjának felvétele után azonnal átléphetik a határt - jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter. A német szövetségi kormány július elsejétől visszavonja a koronavírus-járvány miatt kockázatosnak minősített területekre szóló utazási figyelmeztetését - jelentették be Berlinben. A német szövetségi parlament három hónappal meghosszabbította a kormány koronavírus-járvány elleni védekezésre adott különleges törvényhozási felhatalmazást. 100 millió adag koronavírus-oltást adományoz Nagy-Britannia a rászoruló országoknak a következő egy évben. Malajzia kormánya bejelentette, hogy június 28-áig meghosszabbítja a koronavírus-járvány terjedése ellen elrendelt teljes zárlatot. Megkezdődött a hét vezető ipari hatalom csúcstalálkozója az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Németország, Franciaország és Olaszország részvételével Nagy-Britanniában. Le kell vonni a koronavírus-járvány tanulságait és el kell kerülni az elmúlt másfél évben elkövetett hibák megismétlődését - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök a hét vezető ipari hatalom angliai csúcstalálkozójának megnyitóján. A NATO folyamatos bővítése miatt Moszkva fenyegetve érzi magát, emiatt válaszlépéseket ígért Vlagyimir Putyin orosz elnök. Újabb fontos körzetet foglaltak el tálib lázadók a kormányerőktől az észak-afganisztáni tahár tartományban. A február 1-jei mianmari katonai puccs óta katasztrofálissá vált az emberi jogok helyzete az országban - közölte az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságát vezető Michelle Bachelet. Továbbra is ezrek menekülnek otthonaikból Mozambik északi részén egy dzsihadista szervezet Palma városa elleni támadása után. Michel Aun Libanon elnöke felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítse a mintegy 1,5 millió szíriai menekültet visszajutását Szíriába, mivel szerinte lehetetlen a hatalmas tömeg befogadása a hatmillió lakosú országban. Oroszország fejlett műholdat fog eladni Iránnak, amellyel az egész Közel-Keleten nyomon tudja követni potenciális katonai célpontjait - közölte a The Washington Post című amerikai lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. A mexikói hatóságok vizsgálják azt a bűncselekményt, amelynek során fegyveres csoportok több mint hétmillió töltényt loptak el az Egyesült Államokba tartó két teherautóból. Meghalt egy motoros, aki szalagkorlátnak ütközött az M3-as autópályán Füzesabony közelében. Életét vesztette az a 33 éves motoros férfi, aki beton pillérnek csapódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tivadar belterületén. Katonai járművek közlekedése miatt lassulhat a forgalom az ország több pontján – közölte a Honvédelmi Minisztérium. Módosul a ráckevei HÉV közlekedése június 12-13-án és 26-27-én pályakarbantartás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Labdarúgó Európa-bajnokság: Törökország - Olaszország 0:3 A magyar labdarúgó válogatott június 15-én a portugálokkal, 19-én a franciákkal lép pályára. A budapesti Városligeti Műjégpályán megnyílt a szurkolói zóna, a sportág kedvelői kivetítőn nézhetik a labdarúgó mérkőzéseket. Tóth Amarissa az orosz Marija Bondarenkóval döntőbe jutott a francia nyílt teniszbajnokság junior lány párosversenyében.