Nyolc fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon

8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4456 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3331-en pedig már meggyógyultak A környező országokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma, míg hazánkban harmincnál kevesebb új megbetegedést regisztrálnak naponta – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Fertőzésveszélyesek lehetnek a koronavírus-járvány idején a BKK által kihelyezett új ivókutak, amit egyébként egy nemrég nyilvánosságra hozott amerikai kutatás is igazol- írja a Ripost. Az újbudai baloldal gyáván megfutamodott a Fidesz kezdeményezése elől - ezt jelentette ki a kerület kormánypárti önkormányzati képviselője, miután a baloldali pártok politikusai nem jelentek meg a testületi ülésen. Gyurcsányékkal élne túl a szocialista párt vezetése - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint az MSZP öt befutó helyet kérne a Demokratikus Koalíciótól a párt jelenlegi és tényleges vezetői részére a 2022-es választásra. Kiárusítja bérlakásait Vác, Eger és Budapest baloldali vezetése - írja a Magyar Nemzet. A lap kiemeli, hogy a balliberális összefogás polgármesterjelöltjei kampányukban szinte kivétel nélkül az önkormányzati vagyon megőrzésére, sőt gyarapítására tettek ígéretet, de megválasztásuk óta ennek épp az ellenkezőjét hajtják végre. Érezhető a feszültség és a keserűség Gyöngyöspatán - erről beszélt a térség országgyűlési képviselője, miután a településen kifizették az iskolai szegregáció miatt megítélt összegek első felét. Horváth László a Kossuth Rádióban elmondta: a gyöngyöspataiak többsége csalódottan vette tudomásul, hogy a Soros Györgyhöz köthető jogvédő szervezetek - a szegregációt kihasználva - sikerre vitték politikai pénzszerző akciójukat. A Jobbik arra kéri a kormányt, hogy augusztus 1-je után is az állam fizesse a külföldről hazatérő magyarok koronavírus-tesztjét - mondta Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője. A Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség két hétre bezárja a budapesti zsinagógákat és látogatási tilalmat rendel el a Mazsihisz budapesti szeretetkórházában és a BZSH idősotthonában. A tankönyvellátás nem üzlet, hanem közszolgáltatás – mondta az EMMI parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban annak kapcsán, hogy idén szeptembertől minden diák ingyenesen kapja a tankönyveket. Rétvári Bence hangsúlyozta: az ingyenes tankönyvcsomagokkal akár több tízezer forintot is spórolhatnak a családok tanévkezdéskor. A gazdaság újraindításában jelentős szerepe van a kis- és közepes vállalatok fejlődését, piaci pozíciójuk erősítését és az ott dolgozók munkahelyének biztonságát jelentő beruházásoknak - hangsúlyozta Varga Mihály. A pénzügyminiszter bejelentette: várhatóan újabb 78 cég nyer el több mint 2 milliárd forintot a Pest megyei vállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati felhívás utólagos keretemelésének köszönhetően. Több mint húszmilliárd forintos beruházássorozat indul a Homokhátságon, amelyből öntözés- és infrastruktúrafejlesztés is megvalósul - jelentette be Nagy István agárminiszter. Öt újabb pályázatot írt ki a kormány a Magyar Falu Program keretében - jelentette be a be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta: az önkormányzati kerékpárutak építésére, temetőfejlesztésre, építési telkek kialakítására, valamint elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására adhatnak be pályázatot. Több száz milliónyi beruházás érkezik Magyarországra a következő hónapokban Koreából - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szöulban tett látogatása során. Magasabb fokozatba kapcsolt a székely petíció nemzetközi kampánya, amelybe megpróbálják bevonni Renée Zellweger kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznőt, producert is -írja a Magyar Nemzet. A világon 16,4 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 653 ezer, a gyógyultaké pedig 9,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A koronavírus-járvány esetleges második hulláma előtt tömeges, elsősorban a kockázati csoportokat érintő influenza elleni oltást fontolgatnak Lengyelországban – közölte Waldemar Kraska lengyel egészségügyi miniszterhelyettes. Továbbra sem lassul számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, ismét nyolcszáznál több új beteget regisztráltak, az eddig igazolt fertőzöttek száma ezzel meghaladta a 65 ezret. Étteremtulajdonosok és -üzemeltetők tüntettek a koszovói kormány pristinai épülete előtt, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások okozta veszteségeikért nem kaptak ellentételezést a kormánytól. Spanyolországban 361 aktív járványgóc van 4100 igazolt esettel, 60 százalékuk Aragóniában és Katalóniában található - közölte Fernando Simón, az egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. Belgiumban a vártnál gyorsabb ütemben terjed újra a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó. Megnyitottak a múzeumok és az éttermek Szentpéterváron a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések feloldásának újabb szakaszaként. Több mint 57 ezer új koronavírus-fertőzést regisztráltak hétfőn az Egyesült Államokban a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Tesztelési fázishoz ért a koronavirus elleni oltóanyag fejlesztése az Egyesült Államokban. Az amerikai elnök szerint akár már az év vége előtt is készen lehet a szer. Hongkongban kötelező a maszk viselése a közterületeken és a nyilvános zárt helyeken - jelentették be a helyi hatóságok, miután szigorításra kényszerültek a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt. Meghaladta a százezret Indonéziában a bizonyítottan koronavírustól fertőzöttek száma, ami a legmagasabb a Délkelet-Ázsia országai közül - közölte Indonézia egészségügyi minisztériuma. Harmincezer önkéntes résztvevővel megkezdődött a világ eddigi legnagyobb koronavírus-vakcinatesztje az Egyesült Államokban. Százötvenkét brazil püspök, érsek és nyugalmazott püspök vádolja egy nyilvánosságra került levélben Jair Bolsonaro brazil elnököt és kormányát azzal, hogy alkalmatlan a koronavírus-járvány okozta válság megoldására - közölte a Kathpress. A bukaresti parlament elfogadta a baloldali többség és az RMDSZ által beterjesztett törvénytervezetet, amely szerint idén nem a kormány, hanem a parlament fog dönteni a parlamenti választások időpontjáról. Hivatalosan is indítványozta Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter, hogy Lengyelország mondja fel az Európa Tanács isztambuli egyezményét. Fontos fejlemény, hogy a Donyec-medencében hajnalban hatályba lépett a határidő nélküli tűzszünet, ám azt a konfliktusban részes mindkét félnek maradéktalanul tiszteltben kell tartania - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az amerikai republikánusok a szenátusban előterjesztették újabb, ezer milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagtervüket. Az amerikai elnökjelöltek első vitáját nem Indianában, hanem Ohióban tartják, mert az indianai Notre Dame Egyetem a koronavírus-járvány miatt visszalépett a vita megrendezésétől - jelentette be az elnökjelölti viták szervezését bonyolító bizottság. Rakétatámadás érte a Bagdadtól mintegy húsz kilométerre északra található Tadzsi támaszpontot, amelyen amerikai katonák is szolgálnak - jelentette az iraki Safak News hírportál. Észak-Korea nukleáris elrettentő erőinek köszönhetően nem lesz többé háború, azok szavatolják az ország hatékony védelmét és biztonságát - fejtette ki Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Phenjanban, egy ünnepi találkozón. Új-Zéland kormánya bejelentette, hogy felfüggeszti a Hongkonggal kötött kiadatási egyezményt, válaszul a kínai törvényhozás által a különleges közigazgatási területre vonatkozóan elfogadott nemzetbiztonsági törvény által keltett aggodalmakra. Minden vádpontban bűnösnek nyilvánították Najib Razak volt malajziai kormányfőt a többmilliárd dolláros 1MDB korrupciós botrány első perében - közölte a Kuala Lumpur-i bíróság egyik bírája. Mintegy 95 migráns került veszélybe a Földközi-tengeren - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Elfogott a rendőrség egy román férfit, aki 147 millió forintot csalt ki 2012-ben, majd egy évvel később, házi őrizetének elrendelése után ismeretlen helyre távozott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek két betörő ellen, akik mintegy százmillió forint értékű zsákmányra tettek szert Budapesten és Somogy megyében - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség. Kisbusz gázolt halálra egy nőt Jászberénynél - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Új pszichoaktív anyagot árult egy szalmatercsi házaspár, a rendőrség büntetőeljárást indított ellenük - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Pótlóbusz jár a csömöri HÉV (H9) helyett Cinkota és Csömör között baleset miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán. Lázár János lett a Magyar Tenisz Szövetség elnöke. Katar levélben tudatta a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, hogy szívesen lenne házigazdája a 2032-es nyári ötkarikás játékoknak. Tömeges koronavírus-fertőzés miatt elmarad a Miami Marlins baseball-csapatának hazai idénynyitója az észak-amerikai profiligában.