Nyolc egyetem hallgatói önkormányzata bukhatja az állami támogatást

2018. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK IDÉN IS LESZ NYUGDÍJPRÉMIUM - ERÕSÍTETTE MEG ORBÁN VIKTOR A KOSSUTH RÁDIÓ JÓ REGGELT, MAGYARORSZÁG! CÍMÛ MÛSORÁBAN. TÁLLAI ANDRÁS: AZ ADÓBEVÉTELEK EMELKEDÉSE A KÖZTERHEK CSÖKKENÉSÉVEL VAN ÖSSZEFÜGGÉSBEN MAGYAR IDÕK. ORBÁN: MÁJUSBAN MEG KELL VÁLTOZTATNI AZ EURÓPAI POLITIKÁT KOSSUTH RÁDIÓ. AZ OTTHONÁPOLÁS DÍJÁNAK EMELÉSÉT SÜRGETI A PÁRBESZÉD. EMMI: HAMAROSAN A KORMÁNY ELÕ KERÜL AZ ÁPOLÁSI DÍJ EMELÉSÉRÕL ÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JAVASLAT. SZABÁLYTALANUL MÛKÖDÖTT 2013 ÉS 2016 KÖZÖTT TÖBB ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK SZERINT. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ALAPTÖRVÉNY-ELLENESNEK TALÁLTA ÉS MEGSEMMISÍTETTE A NYUGDÍJTÖRVÉNY EGYIK BEKEZDÉSÉT. KSH: LASSULT A TERMELÕI ÁRAK EMELKEDÉSE AUGUSZTUSBAN. A KORMÁNY 1,1 MILLIÁRD FORINT ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁT RENDELTE EL A FALUSI ÚTALAPBA, AZ ALSÓBBRENDÛ UTAK FELÚJÍTÁSÁRA. MÁV: ÖT ÉV ALATT ÖTMILLIÁRD FORINT KÁRT OKOZTAK A BLICCELÕK A MÁV-STARTNAK. HAZAÁRULÁS GYANÚJÁVAL INDÍTOTT BÜNTETÕELJÁRÁST A KÁRPÁTALJA MEGYEI ÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYÉBEN KÁRPÁTALJÁN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA SEM FOGADJA EL AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. ANGELA MERKEL: HELYES, HOGY MAGYARORSZÁG VÉDI A SCHENGENI KÜLSÕ HATÁRÁT. MÉLY NÉZETELTÉRÉSEK JELLEMZIK A NÉMET ÉS A TÖRÖK VEZETÉS KAPCSOLATÁT MONDTA ANGELA MERKEL ERDOGANNAL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSE UTÁN. HÁROM EMBER ELLEN VÁDAT EMELNEK A KUCIAK-GYILKOSSÁGGAL KAPCSOLATBAN. A SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁBAN SZ. TAMÁS-T IS VÁDOLJÁK, AKI A KOMÁROMI RENDÕRSÉG NYOMOZÓJA VOLT. CSEHORSZÁGBAN IS VAN HALÁLOS ÁLDOZATA A NYUGAT-NÍLUSI LÁZNAK NOVA. NAGYSZABÁSÚ TERRORCSELEKMÉNYRE KÉSZÜLÕ GYANÚSÍTOTTAKAT VETTEK ÕRIZETBE HOLLANDIÁBAN. LEZÁRTÁK A DÁNIA FÕ SZIGETÉRE VEZETÕ HIDAKAT, A NÉMETORSZÁG FELÉ INDULÓ KOMPOKAT PEDIG BLOKKOLJÁK EGY NAGYSZABÁSÚ RENDÕRI AKCIÓ MIATT. SZKRIPAL-ÜGY: AZ OROSZ HADSEREGBEN SZOLGÁL AZ AZ OROSZ FÉRFI, AKIT A BRIT ÜGYÉSZSÉG AZZAL VÁDOL, HOGY IDEGMÉREGGEL GYILKOLT ANGLIÁBAN. LONDONI LAPÉRTESÜLÉS SZERINT A HATÓSÁGOK AZONOSÍTOTTAK MÉG EGY GU-ÜGYNÖKÖT. OROSZ ELNÖKI SZÓVIVÕ: A KREMLNEK NINCS TUDOMÁSA ARRÓL, HOGY VLAGYIMIR PUTYIN KITÜNTETETT EGY CSEPIGA NEVÛ SZEMÉLYT. A VOLT OLASZ MINISZTERELNÖK, SILVIO BERLUSCONI MEGVÁSÁROLTA A HARMADOSZTÁLYÚ OLASZ SS MONZA CSAPATÁT. DONALD TRUMP KIÁLLT FÕBÍRÓJELÖLTJE MELLETT A SZENÁTUSI MEGHALLGATÁS UTÁN. ÉRTÉKPAPÍRPIACI CSALÁS MIATT KERESETET NYÚJTOTT BE ELON MUSK ELLEN AZ AMERIKAI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TÕZSDEFELÜGYELET. IZRAELI MINISZTERELNÖK: IRÁNNAK TITKOS RAKTÁRA VAN TEHERÁNBAN, AMELYBEN NUKLEÁRIS ANYAGOKAT TÁROL. IRÁN: IZRAEL A RÉGIÓ EGYETLEN TITKOS ATOMFEGYVER-PROGRAMMAL RENDELKEZÕ ORSZÁGA. TÚLFUTOTT A KIFUTÓPÁLYÁN ÉS A TENGERBEN ÁLLT MEG EGY UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP A MIKRONÉZIAI SZÖVETSÉGI ÁLLAMOKBAN. NAGY EREJÛ, 7,5 ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG AZ INDONÉZIÁHOZ TARTOZÓ CELEBESZ SZIGETÉNEK KÖZÉPSÕ RÉSZÉT. RÁKOSLIGET ÉS PÉCEL KÖZÖTT A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN EGY SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY INTERCITY VONAT, NÉGY EMBER MEGSÉRÜLT. MÁVINFORM: KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA LESZ A DÉLI PÁLYAUDVAR OKTÓBER 4-17. KÖZÖTT. PAKS: KARBANTARTÁS MIATT CSÖKKENTETT TELJESÍTMÉNNYEL ÜZEMEL A 3-AS BLOKK TURBINÁJA. ÖT KOCSI ÉS EGY BICIKLIS ÜTKÖZÖTT ÖSSZE ÓBUDÁN A SLACHTA MARGIT RAKPARTON, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. EGY NÕ ÉS GYERMEKE HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY VÁRPALOTAI INGATLANBAN, A RENDÕRSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT.