Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 16. Vasárnap Ödön napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nyitrai Zsolt: Tiltakozni kell az adóemelések ellen

2025. november 16., vasárnap 13:59 | Hír TV
adóemelés Nyitrai Zsolt Nemzeti Konzultáció

A nemzeti konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót - jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán megjelent videójában.

  • Nyitrai Zsolt: Tiltakozni kell az adóemelések ellen

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a konzultáció javában tart, időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. "Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák" - hívta fel a figyelmet.

Hozzátette,

tiltakozni kell az adóemelések ellen. Arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta, az országban közel százezer vak és gyengénlátó ember él, akik számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek a közéletben, és kifejthessék véleményüket a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekben.

Jelezte, a szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti konzultáció akadálymentesen, mindenki számára hozzáférhető formában készült el.

MTI

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Orbán Viktor robbantotta a bombát: ilyen kormányzás nincs még egy Európában

Ki dobta fel ByeAlexet a zsaruknál? Beindultak a találgatások, T. Danny és Manuel neve is felmerült

Undorítónak nevezték az angol válogatottat, amellyel Thomas Tuchel inkább veszítene

Zelenszkij Európa megtámadásával fenyeget

Ország-világ láthatta: egy 18 éves mutatta meg Szoboszlaiéknak, hogyan kell ezt csinálni + videó

Menczer Tamás elmondta, hogy miért nincs miniszterelnök-jelölti vita + videó

Az NL-ből már nem vezet út a magyar válogatottnak a vb-pótselejtezőbe

Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett

További híreink

Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett

Jellemtelen hazaárulónak nevezték Magyar Pétert a Tisza Párt győri rendezvényén + videó

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Jellemtelen hazaárulónak nevezték Magyar Pétert a Tisza Párt győri rendezvényén + videó
2
Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?
3
Deák Dániel: Szellősen álltak Magyar Péter rendezvényén Győrben
4
Orbán Viktor a holnapi magyar-ír mérkőzés kapcsán sem tagadta meg futball iránti rajongását
5
Orbán Viktor robbantotta a bombát: ilyen kormányzás nincs még egy Európában + videó
6
Agresszív Tisza-szimpatizánsok lehetetlenítették el a HírTV riporterének munkáját + videó
7
De, most akkor egy évre, vagy korlátlan időre? + videó
8
Menczer Tamás elmondta, hogy miért nincs miniszterelnök-jelölti vita + videó
9
Vezércikk café – Trump-Orbán: Régi szövetség új lendülettel + videó
10
Ezzel a jelzővel illette Donald Trump Orbán Viktort + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Szijjártó Péter jó hírt közölt a Kínába utazókkal

Szijjártó Péter jó hírt közölt a Kínába utazókkal

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről - jelentette be vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!