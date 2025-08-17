Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 17. Vasárnap Jácint napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - Ida regénye

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nyitrai Zsolt: idén is akadálymentes lesz az állami ünnepünk

2025. augusztus 17., vasárnap 10:27 | MTI

A fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra augusztus 20-án: Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg, így azoknak mindenki egyenlő módon részese lehet - közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videóban.

  • Nyitrai Zsolt: idén is akadálymentes lesz az állami ünnepünk

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban azt közölte: idén az állami ünnepen is gondoskodnak arról, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a programok.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kormány idén egy 19 helyszínen megvalósuló hatnapos rendezvénysorozattal ünnepli Szent István napját, az államalapítás ünnepét. Hozzátette, a programsorozat csúcspontját Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja jelenti majd augusztus 20-án este.

Nagy Vivien, Európa-bajnok bronzérmes boccia versenyző kifejtette: fogyatékossággal élőként nagy öröm számára, hogy idén is akadálymentesen tekintheti meg az augusztus 20-i tűzijátékot.

További híreink

Rejtélyes búcsúajándékot találtak Schmuck Andor sírján

Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

Szorongásból szabadság: Horváth Gréta lakóbusszal vágott neki az ismeretlennek

Három friss szög az EU koporsójában

Molnár Tamás és Cinthya Dictator nem titkolja tovább: Bejelentették az örömhírt

Megvan Díaz első müncheni trófeája, a játékos Liverpoolba is üzent

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

A Veszprém megnyerte a felkészülési tornát Dobojban

Élénk az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

További híreink

Élénk az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával
2
A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó
3
Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után
4
Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
5
Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó
6
Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval
7
Már a német kancellár is elismeri: az amerikai elnöké a döntő szerep a háború lezárásában + videó
8
Brit kormányfő: Trump minden eddiginél közelebb hozta az ukrajnai háború végét
9
Új veszély terjed: lajhár-vírust észleltek
10
Arra kérték a TISZA Párt híveit, hogy ne nyilatkozzanak a HírTV-nek + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!